Kırgızistan'da şok! Hükümet düştü
Kırgızistan'da meclisten güvenoyu alamayan Başbakan Sapar İsakov'un koltuğu kaybett. Ülkede yeni koalisyon için arayışlar başladı.19 Nisan 2018 Perşembe 12:35
Kırgızistan'da Başbakan Sapar İsakov'un koalisyonhükümeti güvensizlik oylamasıyla düştü.
Parlamentodaki muhalif Atayurt-Cumhuriyet Partisi Milletvekili Jırgalbek Turuskulov, dün beş partiden üçünün hükümetin 2017 yılı raporunu başarısız bulduğunu belirterek hükümet için güvenoyu tazeleme talebinin gündeme alınmasını istedi.
Talebin meclisteki komisyonda kabul edilmesinin ardından genel kurulda yapılan oylamada İsakov hükümeti güvenoyu alamadı.
Kırgız parlamentosunun öğleden sonra yeni koalisyon görüşmeleri için toplanması bekleniyor.
Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in desteği ile başbakanlık koltuğuna oturan 40 yaşındaki İsakov, kabinesinin ekonomideki başarısızlığı nedeniyle eleştiriliyordu. İsakov, ülkenin 26 yıllık bağımsızlık tarihinde yirmi sekizinci başbakanı olmuştu.
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