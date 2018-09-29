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Kırgızistan'da Millet Kıraathanesi açıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Türk Dünyası Millet Kıraathanesi açıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 18:55
Kırgızistan'da Millet Kıraathanesi açıldı

Açılışa üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek tesis hizmete açıldı. Açılış programının katılımcıları birlikte kahvaltı yaptı.

“DİLDE, İŞTE, FİKİRDE BİR OLMAK HEDEFİMİZDE BÜYÜK KATKISI OLACAKTIR”

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliği görevini yürüten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manas Üniversitesi’ne verdiği önemi son Kırgızistan ziyaretinde “Kırgızistan'da Manas Üniversitesi'nin örnek bir konuma ulaştığını görüyorum. Karşımızda Orta Asya'nın saygın üniversiteleri arasında yer alan, mezunlarının dünyanın her yerinde iş bulabildiği bir üniversite görüyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz” sözleriyle ifade ettiğini hatırlatarak Türk Dünyası Millet Kıraathanesi ile ilgili görüşleri sorulması üzerine şunları söyledi:

“Devletimizin bu güne kadar 356 milyon dolar katkı sağladığı Manas Üniversitesi akademik, fiziki, teknik ve teknolojik gelişmesiyle, uluslararası marka üniversite olma hedefine ulaşmada çok ciddi mesafeler katetmektedir. İnanıyorum ki; hizmete açılan Türk Dünyası Millet Kıraathanesinin,  dilde, fikirde, işte birliği sağlamak hedefinde çok önemli faydası ve katkısı olacaktır. Üniversitemizin sayın rektörü ve değerli yönetimine emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

AMAÇ OKUMAK, SOHBET, ANLAŞMAK, PAYLAŞMAK

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı projenin ilhamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığının altını çizerek “işin içine okumayı koyduk, sohbeti koyduk. Kıraathane kelimesinin ne anlama geldiğini araştırın. Okumaktır, sohbettir, tanımaktır, bilmektir, bilişmektir, buluşmaktır, paylaşmaktır, anlaşmaktır. İşte bu kavramların tamamımı toplayıp burada birleştirmek istedik.” diyerek Millet Kıraathanesi’ni açmalarının sebeplerini sıraladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, açılış konuşmasında gençlere hitap ederek, “burada bir araya gelip birbirinizi tanıyıp anlayabilecek, ülkelerinizin kültürünü ve yemeklerini birbirinize tanıtabilecek, dostluklarınızı pekiştirecek, okuduğunuz kitaplar üzerine sohbet edip derslerin dışında sosyalleşebileceğiniz güzel bir mekândan faydalanacaksınız.” dedi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 18:55
  1. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu

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