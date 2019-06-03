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Kırgızistan'da mafya liderinin serbest bırakılması

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:42
Kırgızistan'da mafya liderinin serbest bırakılması

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da mafya lideri Aziz Batukayev'in tahliye olmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Başsavcısı Aida Salyanova gözaltına alındı.

Hukukçu İsken Afidjanov, sosyal medya medya üzerinden yaptığı açıklamada, eski Başsavcı Salyanova hakkında ifadeye çağrıldığı Bişkek Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Salyanova'nın gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin kararı yarın mahkemenin vereceği aktarılırken, eski başsavcının yandaşları emniyet müdürlüğü binası önünde toplandı.

Başsavcılıktaki görevi öncesinde geçici olarak adalet bakanlığı görevini yürüten Salyanova, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle açılan dava sonucunda yıl başında 5 yıl hapis cezasına çarpıtılmıştı.

Mahkeme, Salyanova hakkındaki hükmü, bebeği olması sebebiyle 12 yıl süreyle ertelemişti.

Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in cumhurbaşkanlığı döneminde mahkum Aziz Batukayev'in serbest kalmasına ilişkin 1,5 ay önce yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, üç sağlık çalışanı, Cezaevi ve Tevfik Evleri Müdürü Danışmanı, Narın Şehir Mahkemesi Başkanı, eski Sağlık Bakanı, güvenlikten sorumlu eski Başbakan Yardımcısı gözaltına alınmıştı.

Meclis komisyonu, Batukayev'in serbest bırakılması ile ülkeden ayrılmasına kadar geçen sürecin devlet yetkililerinin kontrolünde ve takibinde olduğunu belgelemişti.

Kırgızistan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığından Batukayev'in serbest bırakılması ile ilgili davanın yeniden incelenmesini talep etmişti.

Ülkedeki cezaevlerinde ağırlığı olduğu bilinen ve 16 yıl hapis cezasının 8 yılını cezaevinde geçiren Çeçen asıllı Batukayev, 2013 Nisan başında serbest bırakılmış ve Çeçenistan'a özel bir uçakla gitmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti.


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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:42
  1. aida salyanova
  2. Aziz Batukayev
  3. gözaltı

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