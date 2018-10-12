Kırgızistan Dışişleri Bakanı Abdıldayev görevinden istifa etti
Kırgızistan'da 2012'den beri dışişleri bakanlığı görevine devam eden Erlan Abdıldayev istifa etti.12 Ekim 2018 Cuma 16:20
Kırgızistan'da 2012'den bu yana dışişleri bakanlığı görevini yürüten Erlan Abdıldayev istifa etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Abdıldayev'in istifasını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Güvenlik Konseyi Sekreteryası, Abdıldayev'i usulsüz personel istihdamından kaynaklanan "resmi nitelikteki bilgi ve belgelerin periyodik olarak sızıntısı"na sebep olmakla suçlamıştı.
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