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Kırgızistan'da ilk kez Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı kutlandı

KKTC Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin:- "20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı, Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası oldu, Kıbrıs Türk halkını barış ve özgürlüğe kavuşturdu"

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:21
Kırgızistan'da ilk kez Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı kutlandı

BİŞKEK (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türk halkını barış ve özgürlüğe kavuşturduğunu söyledi.

KKTC Bişkek Temsilciliğince, başkent Bişkek'in güneyinde yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı dolayısıyla ilk kez resmi anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Büyükelçilik Müsteşarı Yekta Kamil Noyan, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hüseyin Öğüt, KTMÜ Mütevelli Heyet üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Sedat Murat katıldı.

Keskin ve Fırat'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende din görevlisi Hüseyin Kebeci tarafından şehitler için dua edildi.

- "Mücadelenin en şerefli günüdür"

Keskin, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da ilk kez 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlediklerini söyledi.

"Tereddütsüz, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı, Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası oldu, Kıbrıs Türk halkını barış ve özgürlüğe kavuşturdu." diyen Keskin, "Bugün, Kıbrıs Türkünün özgür yaşaması, adanın eşit sahibi olabilmesi için verilen mücadelenin en şerefli günüdür. Kıbrıs Türk halkının sevincini ve haklı gururunu gönülden paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Keskin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 45 yıl önce uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hukuki hakları kullanarak, Kıbrıs Türk halkının haklarını gasbeden kanlı eylemi sonuçlandırdığını vurguladı.

Geçen 45 yılın barış ve sulh içerisinde olduğunu belirten Keskin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki haklı davasının anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı destek ve güçle kararlı şekilde bugünlere taşındığını dile getirdi.

Kıbrıs meselesinin yarım asırdır Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun gündeminde olduğuna işaret eden Keskin, Türk tarafının adil, kalıcı ve yaşanabilir bir çözüm istediğini kaydetti.

- "Doğu Akdeniz'de oynanan oyunların farkındayız"

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin yaşanan gelişmelere de değinen Keskin, "Kıbrıs adasına yönelik oynanan oyunların farkındayız. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yandaşları, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılamaz bir bütün olduğunu bilmeli ve bu talihsiz eylemlerini bir an evvel sonlandırmalıdırlar." dedi.

Keskin, bu konuda anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı duruşu ve Kıbrıs Türk halkının ada karasularındaki haklarına sahip çıkma girişimlerini takdirle karşıladıklarını vurguladı.

- "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın Türk tarihinde önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, "Tüm şehitleri ve hayatta olmayan tüm liderleri rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Fırat, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bugün oynanan oyunları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Uluslararası hak ve hukuk çerçevesinde her zaman dile getirdiğimiz haklı tezlerimizle yolumuza devam edeceğiz. Tüm baskılara rağmen istediklerini elde edemeyecekler. Uluslararası anlaşmalara uygun olarak bütün haklarımızı koruyacağız ve sizin yanınızda yer alacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır."

KKTC Kırgızistan Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek eğitim, turizm ve kültür potansiyelini tanıtmak amacıyla 12 yıl önce Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te açılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:21
  1. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı
  2. Kırgızistan
  3. KKTC
  4. KKTC Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin

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