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Kırgızistan'da hükümet düştü

Kırgızistan'da Başbakan Sapar İsakov'un koalisyon hükümeti güvensizlik oylamasıyla düştü.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:18
Kırgızistan'da hükümet düştü

Parlamentodaki muhalif Atayurt-Cumhuriyet Partisi Milletvekili Jırgalbek Turuskulov, beş partiden üçünün hükümetin 2017 yılı raporunu başarısız bulduğunu belirterek hükümet için güvenoyu tazeleme talebinin gündeme alınmasını istedi.

GÜVENOYU ALAMADI

Meclisin Anayasa Mevzuatı, Devlet Yapısı, Yargı ve Hukuki Konular Komisyonunda kabul edilmesinin ardından genel kurulda yapılan oylamada İsakov hükümeti güvenoyu alamadı.

Kırgız parlamentosunun yeni koalisyon görüşmeleri için toplanması bekleniyor.

Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in desteği ile başbakanlık koltuğuna oturan 40 yaşındaki İsakov, kabinesinin ekonomideki başarısızlığı nedeniyle eleştiriliyordu.

İsakov, ülkenin 26 yıllık bağımsızlık tarihinde 28'inci başbakanı olmuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:18
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