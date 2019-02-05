Kırgızistan'da havaalanlarında bomba paniği Manas Uluslararası Havaalanı ve Oş Havaalanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi- Manas Uluslararası Havaalanı, ihbarın asılsız çıkmasının ardından yeniden faaliyete geçerken, Oş Havaalanı'nda incelemeler sürüyor

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Uluslararası Havaalanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Havaalanı Basın Sözcüsü Aliya Kurbanova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bomba ihbarının ardından boşaltılan Manas Uluslararası Havaalanı'nda şüpheli duruma rastlanmaması üzerine yaklaşık 3 saat sonra normal faaliyetlere başlandığını belirtti. Kurbanova, ülkenin güneyindeki Oş kentinde bulunan Oş Havaalanı'nın da bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiğini, bölgedeki incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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