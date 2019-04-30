Kırgızistan'da Geleneksel Türkçe Şarkı Yarışması

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1996'dan bu yana faaliyet gösteren Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi'nde (TTÖMER) Türkçe öğrenen kursiyerler arasında şarkı yarışması yapıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) katkılarıyla Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu'nda düzenlenen ve 10 kursiyerin yarıştığı Geleneksel Türkçe Şarkı Yarışması'nda, "Omuz Omuza", "Anlasana", "Bağdat", "Bu akşam ölürüm", "Sen olsan bari", "Keskin bıçak", "Sen gelmez oldun", "Sigaramın dumanı", "Caddelerde rüzgar" ve "Saz mı Caz mı" adlı şarkılar seslendirildi.

Juri oylamasının ardından tıp öğrencisi Elera Kabilcankızı, sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Keskin bıçak" adlı şarkısıyla birinciliği elde etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Konservatuar Bölümü Öğretim Üyesi Abdurrahman Köksal'ın koreografisinde Türk halk oyunları ve SEYTEK Ulusal Çocuk ve Gençlik Merkezi tarafından Kırgız halk oyunları grupları sahne aldı.

Yerel sanatçılardan Çolpon Talipbek ve Turdakun Niyazaliyev de Türkçe şarkılar söyledi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan, programda yaptığı konuşmada, "Ortak kültürel değerlere sahip aynı dil ailesinin bireyleriyle böyle bir organizasyonda bir arada olmaktan mutluluk duymaktayım." dedi.

TTÖMER eğitim kurumunun, Türk dili konuşan halklar arasında ortak Türk dilini, kültürünü, sanatını, tarihini, geleneklerini ve göreneklerini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösterdiğini vurgulayan Noyan, "Türkiye Türkçesini öğrenen gençler, ülkelerimizin ortak istihdam faaliyetlerinde görev almaktadırlar. Başta turizm olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

Büyükelçiliğin Eğitim Müşaviri Recep Sula da Türkiye Türkçesinin hiçbir ülkede olmadığı kadar Kırgızistan'ın hemen hemen her bölgesinde yaygın olarak kullanıldığını belirterek, Türkiye Türkçesinin öğretilmesinde emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Merkezdeki öğretmenleriyle binlerce dost kazanmaktan gurur ve sevinç duyduklarını belirten TTÖMER Müdürü Ahmet Gözübol, "Amacımız, ata yurdumuzda Kırgızistan'daki kardeşlerimizle dostluk, kardeşlik ve gönül bağlarımızı güçlendirmek, Kırgız ve Türk kültürlerini karşılıklı olarak tanıtarak kültürler arasında köprüler kurmaktır." dedi.

Program sonunda şarkı yarışmasında dereceye giren ve yarışmaya katılan kursiyerlere hediyeleri takdim edildi.

Yapılan çekilişle Türkiye uçak bileti kazanan iki kişiye biletleri THY yetkilisi tarafından teslim edildi.