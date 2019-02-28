Kırgızistan'da FETÖ'ye büyük darbe! TMSF'ye devredilecek FETÖ'nün önemli para kaynaklarındam Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki varlıklarının, TMSF'ye devredileceği bildirildi.

Orta Asya ülkesi Kırgızistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne büyük darbe vuruldu. Örgüt'ün önemli para kaynaklarından Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının, TMSF'ye devredileceği öğrenildi. Yüksek Mahkeme kararı verdi Kırgızistan Yüksek Mahkemesi,FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.

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