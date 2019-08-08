0553 313 94 23

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev krizi

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, dün evine düzenlenen operasyonda görevli 6 güvenlik görevlisini hala rehin tutuyor- Atambayev:- "Destekçilerimin talebi üzerine Forum Plaza önünde bugün saat 16.30'da toplanacağız"- "Daha önce silah kullanacağımı söylemiştim. Uyarılarımı dikkate almadılar. Burada sadece bende silah var. Vatandaşların elinde silah yok"- Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov:- "Kırgızistan hukuk devletidir. Devletin görevi, tüm vatandaşların yasalara uymasını sağlamaktır. Atambayev yasaları çiğnedi"

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev krizi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da dün evine baskın düzenlenen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, operasyonda görevli 6 güvenlik gücünü rehin tutmaya devam ederken, destekçilerine toplanma çağrısında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov ve diğer yetkililerin, rehinelerin serbest bırakılması yönündeki girişimleri sonuçsuz kalırken, Atambayev destekçileri, rehineler karşılığında eski cumhurbaşkanının evinin bulunduğu bölgede internet ve elektrik kesintisinin giderilmesini istiyor.

Tatilini yarıda keserek gece yarısı Bişkek'e dönen Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, sabah Milli Güvenlik Konseyi üyelerini topladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Başbakan Yardımcısı Jeniş Razakov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Genelkurmay Başkanı Rayımberdi Düyşenbiyev, Başsavcı Ötkürbek Djamşitov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev, İçişleri Bakanı Kaşgar Djunuşaliyev, Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ve Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Damir Sagınbayev katıldı.

- "Atambayev yasaları çiğnedi"

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkeziden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Atambayev'in hukuka karşı geldiğini söyledi.

Ceenbekov, Atambayev'in düzenlenen operasyonda silah kullandığını belirterek "Kırgızistan hukuk devletidir. Devletin görevi, tüm vatandaşların yasalara uymasını sağlamaktır. Atambayev yasaları çiğnedi." ifadelerini kullandı.

Yetkililerden dünkü operasyona ilişkin bilgi alan Ceenbekov, Güvenlik Konseyi üyelerinden hukukun üstünlüğü, barış ve güvenliği korumak için gerekli adımların atılmasını talep etti.

- Atambayev'den destekçilerine "toplanma" çağrısı

Eski Cumhurbaşkanı Atambayev de bu sabah evinin önünde toplanan destekçilerine seslendi.

Atambayev, "Destekçilerimin talebi üzerine Forum Plaza (Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nin ve medya organların yer aldığı bina) önünde bugün saat 16.30'da toplanacağız." dedi.

- "Silah kullanacağımı söylemiştim"

Atambayev, dün evine düzenlenen operasyona ilişkin, "Daha önce silah kullanacağımı söylemiştim. Uyarılarımı dikkate almadılar. Burada sadece bende silah var. Vatandaşların elinde silah yok. Dün silah kullandım." diye konuştu.

Operasyondan iktidarı sorumlu tutan Atambayev, Forum Plaza önünde toplandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceklerini söyledi.

- Meclis acil toplanıyor

Meclis Sözcüsü İbraim Nurakun Uulu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, meclis genel kurulunun öğleden sonra acil koduyla toplanacağını duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlemişti.

Atambayev ve destekçilerinin, güvenlik güçlerine sert şekilde karşılık verdiği operasyonda bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiş, bölge emniyet müdürü başından aldığı darbeyle komaya girmişti.

Eski cumhurbaşkanının evinde 1,5 aydır nöbet tutan destekçileriyle güvenlik güçleri arasında yaşanan taşlı arbedede 45 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik güçleri, gerilimin artması üzerine Atambayev'e yönelik operasyonu yarıda keserek sabaha karşı evinin bulunduğu bölgeden ayrılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
  1. Almazbek Atambayev
  2. gözaltı operasyonu
  3. Kırgızistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'de otizmli çocuklara yüzmeyle tedavi
    1. Gazze'de otizmli çocuklara yüzmeyle..
    2. Düzce Belediyesi 39 çocuğu sünnet..
    3. Diyarbakır’da kurbanlık hareketliliği..
    4. Arafat’a geri sayım başladı!
    5. Sigorta Cini Adana’da da mağaza açtı
    6. Çınar kardeşler olimpiyat vizesi aldı
    7. “Üç Taş Bir Duvar, Dört Taş Bir Hane,..
    8. “Biz Atık Değiliz” sergisine yoğun ilgi
    9. Hıghway, bayramda 1,5 milyon kişiyi..
    10. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    11. Kilo vermek isteyenlere tavsiyeler |..
    12. Yabancı terimler bulunan tabelalara..
    13. Sağlık Bakanı Koca, AA Editör..
    14. Bakan Soylu, Tunuslu mevkidaşı ile..
    15. Kazanlı atıksu pompa istasyonundaki..
    16. Aydın Balıkçı Hali’nde yangın
    17. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
    18. TİKA’dan Mozambik’te girişimcilik..
    19. Otomobil yol kenarında bekleyen araca..
    20. Sapıksuç örgütü Adnan Oktar'dan..
    21. Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı”..
    22. Kazada ölen gençlerin cenazeleri..
    23. Başkan Çetin: “35 günde tamamladığımız..
    24. Kan donduran ifadeler! 'Tutukluları..
    25. Ayvacık’ta 41 düzensiz göçmen yakalandı
    26. Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
    27. Antalya'daki orman yangını
    28. Kurban Bayramında sağlıklı et tüketimi
    29. Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya..
    30. Ankara YHT Garı CIP salonu hizmete..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru