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Kırgızistan’da El Sanatları Festivali

14.

25 Temmuz 2019 Perşembe 20:14
Kırgızistan’da El Sanatları Festivali

14. Uluslararası “Oimo-2019” El Sanatları Festivali, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı. Festival kapsamında sergilenen ürünler renkli kareler oluşturdu.


Orta Asya ülkelerinin el sanatlarını ve ülkeler arası dostluk ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen 14. Uluslararası “Oimo-2019” El Sanatları Festivali, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı. 2006 yılından beri düzenlenen kültürel etkinliğin açılış törenine Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Ulusal Halk Sanatı El Sanatları Derneği Kıyal Başkanı Daniyar Terbişaliyev, Avrupa Birliği (AB) Program Yönetmeni Zulfiya Davlyatbekova, Kırgızistan El Sanatları Birliği Başkanı Cambü Karabekova, İran İslam Cumhuriyeti’nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür Temsilcisi Parviz Vasili, Orta Asya Halklarının Geleneksel El Sanatları Destekleme Derneği Başkanı Kamulova Mukaram, Buhara El Sanatları Derneği Başkanı Matlyuba Bazarova Çoçunbayeva katıldı.



Kırgızistan’ın kültürel gelişimine büyük bir katkı sağlıyor


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Camankulov, bu yıl 14’ncüsü yapılan festivale Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Gürcistan, İran, Afganistan gibi ülkelerden gelen sanatçıların ürünlerininsatışa sunduğunu söyledi. El sanatının Kırgızistan’da büyük bir alana dönüştüğüne işaret eden Camankulov, yaklaşık 10 bin kişinin el işi sanatıyla ilgilenerek Kırgızistan’ın kültürel gelişimine büyük bir katkı sağladığını vurguladı.



Norveç’te ve Hollanda’da da yapılacak


Bu etkinliği daha geliştirmek ve yaymak amacıyla bu yıl ilk kez İsviçre’de Oimo Kervanı düzenlediklerini belirten Çoçunbayeva, etkinliğin Norveç’te ve Hollanda’da yapılacağını dile getirdi. Çoçunbayeva ayrıca, Oimo-2019 Festivali kapsamında birçok kültürel etkinliklerin yapılması planlandığının altını çizdi.


Bişkek’teki Kurmancan Datka Heykeli önünde gerçekleştirilen Oimo-2019 Festivali’nde oyuncak bebekler, ulusal tarzda süslenmiş seramik yöresel tabaklar, Hint çayı çeşitleri, halılar, ulusal kıyafetler, duvar ve kapı süsleri, el işi keçeden yapılmış hediyelik eşyalar, çantalar, cüzdanlar, takılar, pamuklu büyükler ve çocuklar için tasarlanmış giyseler, şapkalar ve birçok farklı ürünler satışa sunuluyor.



“5 yıldır bu etkinliğe katılıyorum”


Festivale 5 yıldan beri katıldığını söyleyen Özbekistan’ın Buhara şehrinden gelen Hurşida isimli bir katılımcı, kadınlar için kıyafetler, halılar, şapkalar ve hediyelik eşyaları Kırgızistan’a getirerek merak edenlere memnuniyetle sunduğunu belirtti.


Kırgızistan’ın Celal Abad bölgesinden gelen Ulara isimli bir diğer katılımcı ise, buraya katıldıktan sonra müşterilerinin çoğaldığına ve sosyal ağlarda merak edenlerin sayısı arttığına vurgu yaptı.


14. Uluslararası “Oimo-2019” El Sanatları Festivali, başkent Bişkek’te 29 Temmuz’a, Issık Göl bölgesine bağlı Çolpon Ata kentinde 4 Ağustos’a kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 20:14
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