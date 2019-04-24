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Kırgızistan’da ebru sanatı resim sergisi açıldı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Bişkek Kültür ve Tanıtma Müşavirliği desteğiyle ebru sanatı resim sergisi açıldı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
Kırgızistan’da ebru sanatı resim sergisi açıldı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Bişkek Kültür ve Tanıtma Müşavirliği desteğiyle ebru sanatı resim sergisi açıldı.



Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ebru sanatı tanıtılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Bişkek Kültür ve Tanıtma Müşavirliği desteğiyle açılan sergide, ebru sanatının tanıtımı yapıldı, çalışmalar gösterildi ve ebrunun nasıl yapılacağı gösterildi. Kırgızistan-Türkiye Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi’nde yapılan ve Türkiye Bişkek Büyükelçiliği tarafından organize edilen sergiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat, ebru ve minyatür sanatçısı Suna Koçal, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Japonya Bişkek Büyükelçisi Yoshihiro Yamamura, Katar Bişkek Büyükelçisi Abdullah bin Ahmed El-Sulayti, Afganistan ve Fransa Büyükelçiliği temsilcileri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Sanatçı Suna Koçal’ın eserleri sergilendi


Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat’ın ebru hakkında bilgi verdiği konuşmasının ardından kurdele kesimi yapıldı. Açılış töreninin ardından davetliler, sanatçı Suna Koçal’ın ebru çalışmalarını hayranlıkla inceledi. Katılımcılar için ebru sanatını uygulamalı olarak gösteren Koçal, “Suda çözülmeyen toprak boya kullanılan ebru sanatında fırça da çok önemlidir. Burada kullanacağımız fırça atın kuyruk kılından yapılıyor” diyerek sanatının incelikleri hakkında bilgi verdi. Koçal’ın hünerlerine hayran kalan katılımcıların çoğu ebru sanatının ne olduğunu etkinlikle birlikte öğrendiğini söyledi. Etkinliğin sonunda ise davetliler Koçal’ın yardımıyla ebru yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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