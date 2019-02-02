Kırgızistan'da Dünya Başörtüsü Günü

Kırgızistan'da kadınlar, 1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Umma dergisince başkent Bişkek'teki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı.

Etkinlikte, kadınlara, kumaş çiçek yapımı, yüz bakımı, ellere kına yapılmasıyla ilgili bilgilerin yanı sıra şal ve başörtüsü kullananlar için de pratik ipuçları verildi. Program kapsamındaki bilgi yarışmasına katılanlara hediyeler dağıtıldı.

Öte yandan, bazı kadın sivil toplum örgütlerince kadın haklarının yanı sıra aile, iş, yaratıcılık, kişisel gelişim, güzellik ve sağlık konularında da bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikteki defilede, Kırgız kadınlarının geleneksel başörtüsü eleçekin bağlanması gösterildi.

Derginin yöneticisi Eliana Satarova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Başörtüsü Günü'nün 2013 yılından bu yana dünyada kutlandığını anımsatarak, "Kırgızistan'da 2016 yılından bu yana başörtüsünün önemini ve kadınlar arasında diyaloğu sağlamak amacıyla bu etkinliğe destek oluyoruz. Etkinliği güzel ve sıcak bir atmosferde gerçekleştiriyoruz. Böylece günlük yaşantımızdaki sorunlardan uzak kalmayı başardığımızı düşünüyoruz. Bu etkinliğimize yıllar içerisinde ilgi artıyor. Böyle güzel etkinlikler düzenlersek birbirimize bakış açımız da önyargılarımız da değişir." dedi.

Tesettür giyim tasarımcısı Asel Amatova da tesettür giyim sektöründe geleneksel ve dini modayı harmanlayarak hazırladığı özgün giyim modelerinin yer aldığı koleksiyonun, kadınlar tarafından beğenildiğini belirtti.

Amatova, geleneksel çizgileri tesettürle harmanlamanın ilk etapta kendisi için çok zor olduğunu ifade ederek, "Özellikle dini konulara ve geleneksel yaşam tarzına bakış açısı farklı olan insanlar açısından bu fikir tehlike yaratıyordu. Bu riskin farkındaydım. Olumsuz eleştirilere maruz kalmaktan endişeliydim. 'Tesettürlü kadınlar da güzel giyinmeli' diye bu özel koleksiyonu hazırladım. Koleksiyonum çok beğeni topladı. Bu da beni mutlu etti." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 19 yaşındaki Jarkınay İlyiçbekova da bugün ilk kez tesettüre girerek, yaşam tarzını değiştirdiğini söyledi. İlyiçbekova, 7 yıldan bu yana namaz kıldığını dile getirdi.