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Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına alınması

Kırgızistan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov hakkında, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in güvenlik güçlerine teslim olması sürecinde Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği ve güven kaybına neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı- Başbakan Abılgaziyev, Asanov'u görevden aldı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:32
Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına alınması

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov hakkında, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in güvenlik güçlerine teslim olması sürecinde Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği ve güven kaybına yol açtığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Atambayev'in ifadesine başvurulmak üzere zorla getirilmesi sırasında yaşanan olaylarla ilgili olarak Asanov hakkında iç soruşturma yürütüldü.

Bakanlık bünyesindeki bu soruşturmada, İçişleri Bakanı Kaşgar Djunuşaliyev'in, polise ifade vermekten kaçınan ve güvenlik güçlerine direnen Atambayev'i silah bırakması ve teslim olması için ikna etmeye çalışmasına rağmen Asanov'un "kendi isteğiyle ve özel çıkarı için" yanına gittiği Atambayev ile görüştüğü belirlendi.

- Asanov görevden alındı

Atambayev'in evinde el konulan silahların sayımını yetkili memurlara yaptırmak yerine, kendisinin yaptığı tespit edilen Asanov'un, "Kırgız polisinin çıkarlarına ihanet ettiği ve güven kaybına yol açtığı" gerekçesiyle görevden alınması istendi.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, İçişleri Bakanının talimatlarını yerine getirmemekten ve yetkisini aşmaktan sorumlu tutulan Asanov'u görevden aldı.

Bu arada, Asanov ile ilgili kurum içi soruşturma dosyasını inceleyen Başsavcılık, Asanov hakkında soruşturma başlatarak Askeri Savcılığa inceleme talimatı verdi.

- Asanov suçlamaları kabul etmedi

Asanov yaptığı açıklamada, görevden alınmasına tepki gösterdi ve "Polisin başarılı çalışması sonucu 7-8 Ağustos'ta durumun ağırlaşması önlendi. Ben görevimi yerine getirdiğime inanıyorum. Kişisel çıkarlarımı, devletin çıkarları üzerine koymadım. Ülkeme ve vicdanıma karşı dürüstüm. Halkıma anlayışlarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- Ne olmuştu?

Polis, Meclis tarafından 27 Haziran'da dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı serbest bırakılmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesine başvurmak üzere üç kez davet etmişti.

Atambayev, dokunulmazlığının kaldırılmasının yasalara aykırı olduğunu savunmuş ve ifade vermeye gitmemişti.

Destekçileri, olası operasyona karşı Atambayev'in evinde yaklaşık 1,5 ay nöbet tutmuştu. Bu sırada Atambayev'in evine bir kamyon taş ve taş betonları getirilmesi dikkati çekmişti.

- Zorla getirilme seçeneğine başvuruldu

İçişleri Bakanlığı Soruşturma Bölümünün üçüncü davetine rağmen gelmeyen Atambayev'i, kolluk nezaretinde istenilen makama götürmek amacıyla 7 Ağustos'ta Koy-taş köyündeki evine operasyon düzenlenmişti.

Operasyon sırasında çıkan olaylarda göğsünden vurulan bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 16 güvenlik görevlisi silah, taş ve sopayla yaralanmış, 6 güvenlikçi de Atambayev'in destekçilerince rehin alınmıştı.

Olayların büyümesi üzerine operasyonu yarıda kesmek zorunda kalan güvenlik güçleri, 8 Ağustos akşam saatlerinde yarım kalan operasyonu tamamlamış ve Atambayev gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Djunuşaliyev'in yönetimindeki operasyonun ardından ortaya çıkan kamera kayıtlarında Bakan Yardımcısı Asanov tarafından ikna edilen Atambayev'in evinden çıkarılması ve araca bindirilmesi yer almıştı.


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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:32
  1. Atambayev
  2. Bişkek
  3. gözatlı
  4. Kırgızistan
  5. Koy-Taş
  6. Kursan Asanov
  7. operasyon
  8. Soruşturma

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