Kırgızistan'da Ahıska Türklerinden TBMM heyetine coşkulu karşılama

BİŞKEK (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Ahıska Türkleri çok vatansever bir millettir. Bunu okuduğunuz şiirlerden, memleketinizi anlatırken kurduğunuz cümlelerden hissediyoruz." dedi.

TBMM Türkiye Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Öztürk'ün başkanlığındaki heyet, Kırgızistan temaslarının son gününde Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri ile Ulusal Kütüphane bünyesindeki Kırgız-Türk Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan'ın da hazır bulunduğu program, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

"Vatan Aşkı" adlı şiirin okunmasıyla devam eden programda, Ahıska Türklerinin tarihi, gelenekleri ve yaşamıyla ilgili sunum yapıldı, davul ve zurna eşliğinde "Topal" adlı halk oyunu gösterildi ve Ahıska Folklor Bayan Dans Topluluğu yöresel dansları sahneledi.



- "Ahıska Türkleri çok vatansever bir millettir"

TBMM Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Öztürk, Ahıska Türklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un selamlarını ileterek, onlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Vatan Aşkı" adlı şiirin kendisini çok duygulandırdığını belirten Öztürk, "Ahıska Türkleri çok vatansever bir millettir. Bunu okuduğunuz şiirlerden, memleketinizi anlatırken kurduğunuz cümlelerden hissediyoruz." dedi.

Ahıska sürgününün "siyasi" olduğunun altını çizen Öztürk, "Her ne kadar siyasi kararlarla aramıza birtakım sınırlar çizilse de hiçbir şekilde bizim gönül bağımızı koparamazlar. TBMM milletvekilleri olarak daima Ahıska Türklerinin yanındayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Öztürk, Ahıska Türklerini, Türkçelerini gelecek nesillere aktarmaları ve tarihlerini unutmamalarından dolayı tebrik etti.

TBMM Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu üyesi MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da programın başında Kırgızistan milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının kendisini duygulandırdığını vurgulayarak, "Ahıska Türklerinin trajedisi ile ortaokulda tanıştım. Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları ile yakın alakamız vardır. Onların meseleleri ve acılarıyla yakın şekilde ilgileniyoruz." diye konuştu.

Kırgızistan'da çok önemli ve yararlı görüşmeler yaptıklarını anlatan Akçay, "Aramızdaki duygu birliği ve beraberliğimizi geleceğimize taşımalıyız. Gençlerimizi bu şuurla yetiştirmeliyiz. O zaman geleceğimiz parlak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahıska Türkleri ile birlikte olmaktan gurur duyduğunu ifade eden TBMM Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu üyesi CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ise şunları kaydetti:

"Bizim tarihimiz ortak. Ortak dedelerden geliyoruz ve ortak acıları çekiyoruz. İnanın, Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuz takdirde çok güçlü Türk dünyasını yaratabiliriz. Daha güçlü Türkiye ve daha güçlü Kırgızistan için çalışmalıyız."

- "Sürgün trajedisi bizi güçlendirdi"



Konuşmasında babasının yaşadığı sürgünü anlatan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, "Sürgün trajedisi bizi güçlendirdi ve vatana sevgimizi daha çok artırdı." dedi.

Ahıska Türklerine desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk yetkililere ve Türk halkına teşekkür eden Dursunov, Ahıska Türklerinin yaşadıkları toprakları vatan gördüklerini ve buralardan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kırgızistan halkına minnettar olduklarını dile getiren Dursunov, "Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu olarak iki ülke arasındaki köprünün daha da güçlendirilmesi için katkı yapmak istiyoruz. Kırgızistan'ın gelişmesine katkı yapmaya devam edeceğiz. Kırgızistan Türkiye iki kardeş ülkedir. Biz de ortasında köprüyüz." diye konuştu.

Programın sonunda Dursunov, TBMM Türkiye Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve üyelerine, Ahıska Türklerinin 75. sürgün yılı anısına plaket ve el örgüsü yün çorap hediye etti.