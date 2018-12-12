Kırgızistan'da "8. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "8. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Başkent Bişkek'te Manas Sineması'nda, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Kırgız Milli Aytış Vakfı ve Kırgızistan Sinemacılar Birliği'nin desteğiyle, yapımcı Farhad Bekmanbekov'un organizasyonunda düzenlenen festival kapsamında "Kırmızı Halı" geçişi yapıldı.

"Kırgızistan-kısa filmlerin ülkesi" sloganıyla düzenlenen festivalin açılış töreninden önce Manas Sineması önünde, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Aytmatov'un "İlk Öğretmen", "Cemile" ve "Beyaz Gemi" eserleri sahnelendi.

Yönetmen ve milletvekili Sadık Şer-Niyaz, törende, "Bu festivali, genç yönetmenlerin yolunu açmak ve onları bir araya getirmek için düzenledik. Bugün bu festivalin yaşatılıyor olmasından dolayı çok mutluyum. Sinemanın gelecek kuşakları birbirine daha yakın olacak ve birbirini daha iyi anlayacak. Sinema yaşamında yürüyenlerin önü açık olsun. Cengiz Aytmatov yıldızının ışığı size parlasın." dedi.

Festivalde, Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri, Gürcistan, Baltık ülkeleri ve Kırgızistan'dan katılan yönetmenler tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

Dört gün sürecek festivalde 29 film gösterimi yapılacak. Söz konusu filmler, "en iyi kısa film", "en iyi görüntü yönetmeni", "jüri özel filmi" ve "izleyici ödülü" dallarında yarışacak.

Festival kapsamında öğrenci atölyeleri, söyleşiler ve basın toplantıları düzenlenecek.

Ödüle layık görülen kısa filmler, 15 Aralık günü festivalin gala gecesinde açıklanacak.