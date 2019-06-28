0553 313 94 23

Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali

Başkent Bişkek'te düzenlenen 5. Dünya Halk Destanlar Festivali, Kırgız halkının meşhur Manasçısı Sayakbay Karalayev'in doğumunun 125'inci yıl dönümüne ithaf edildi

28 Haziran 2019 Cuma 23:18
Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 5. Dünya Halk Destanlar Festivali düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen 5. Dünya Halk Destanlar Festivali, Kırgız halkının meşhur Manasçısı Sayakbay Karalayev'in doğumunun 125'inci yıl dönümüne ithaf edildi.

Festivale, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Çin, Avustralya, Hindistan, İtalya, Fransa, Estonya, Letonya, Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Hakasya, Altay, Tuva, Kalmuk, Yakut, Başkurdistan'dan tarihçiler, araştırmacılar ve uzmanlar katıldı.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov'un açılışını yaptığı festival, "Mitopoetik ve epik gerçekliğin dünyadaki yansıması" konulu sempozyumla başladı.

Kırgızistan'ın kültür hazinelerinden olan, nesilden nesile aktarılan ve 500 bin 553 satırdan oluşan Manas Destanı, Kırgız akademisyenler tarafından etraflıca anlatıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, sempozyumda, UNESCO'nun somut olmayan dünya kültürel mirası listesinde Türkiye'nin önemi" konulu bir sunum yaptı.

Şimşekler, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2006'dan bu yana kaydettirdiği 17 unsur ile UNESCO'ya en fazla unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz." dedi.

Şimşekler, Türkiye'den UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine, Meddahlık geleneği, Mevlevi Sema törenleri, Aşıklık geleneği, Karagöz, Nevruz kutlamaları, geleneksel sohbet toplantıları, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, geleneksel tören keşkeği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi, Hıdrellez, ıslık dili, Dede Korkut, ebru sanatı, ince ekmek yapımı ve paylaşma kültürü ve geleneksel çini sanatının dahil edildiğini aktardı.

Festival kapsamında, Bişkek'teki Toktogul Satılganov Devlet Konser Salonu önünde, "En iyi çadır", "En iyi göçebe tarzı", "En iyi destan söyleyen kişi" ve "En iyi Manasçı" konulu yarışmalar da düzenlenirken, dereceye girenlere para ödülü verildi.

Devlet Konser Salonu önüne yerleştirilen podyumda da Kırgız profesyonel ve amatör tasarımcılar, keçe ve deriyi bir araya getirerek hazırladıkları kıyafetleri davetlilerin beğenisine sundu.

Podyum önünde kurulan geleneksel Kırgız çadırlarında, milli yemek ve içecekler tanıtılırken, standlarda el işleri ve geleneksel sanat ürünleri yer aldı.

Festival, kendisini Kırgız tarihine adayan Karalayev'in yaşam öyküsünü konu alan tiyatro oyunuyla sona erdi.

Kırgızistan'da Manas destanın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 23:18
  1. 5. Dünya Halk Destanlar Festivali
  2. Kırgızistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlçe Milli Eğitim Müdürüne taşlı sopalı saldırı
    1. İlçe Milli Eğitim Müdürüne taşlı..
    2. Hollanda'da camide bıçaklı saldırı
    3. CHP'li İmamoğlu, yabancı medyaya..
    4. Mezuniyetten dönen otomobil takla..
    5. 2. Solo Çağdaş Dans Festivali başladı
    6. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    8. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    9. Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
    10. Karadeniz’deki gazeteciler Bayburt’ta..
    11. Cappadocia Fashion Week
    12. İzmir’deki FETÖ soruşturmasında 19..
    13. Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası
    14. Igor Butman'dan Antalya'da konser
    15. "Emek Dostları" ödüllendirildi
    16. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    17. Diyarbakır’da kafeye silahlı saldırı:..
    18. AB ve MERCOSUR ticaret anlaşmasında..
    19. Nilüfer'den açık hava konseri
    20. ABD'de Müslümanlara saldırı planlayan..
    21. Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık..
    22. Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar..
    23. Şile’de iki katlı ahşap bina çöktü
    24. Patlayan buzdolabı hasara neden oldu
    25. Avrupa Spor ve Kültür Festivali
    26. Kırmızı ışıkta geçen tır 5 otomobile..
    27. İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ..
    28. Iğdır 2. Geleneksel Kayısı Festivali..
    29. BAE'den Yemen adımı!
    30. Yıkım ekibi işbaşında! CHP'li belediye..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!