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Kırgızistan'da "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" fotoğraf sergisi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat:- "Bu fotoğraf sergisinde, kendini eğitim, kültür ve diyalog gibi konuların arkasına saklayan ve daha sonra üzerine gidildiğinde kendi halkına, kendi silahlarını kullanarak acımasızca saldırabilen bir yapının ne anlama geldiğini göreceksiniz" - Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov:- "Allah'a şükürler olsun ki çocuklarımız onların okullarında okumadılar"

16 Temmuz 2019 Salı 18:26
Kırgızistan'da "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" fotoğraf sergisi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen karelerden oluşan "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kırgız-Türk Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) ve Cumhurbaşkanlığı foto muhabirlerinin çektiği 65 fotoğraf yer aldı.

Serginin açılışına, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, Bişkek'teki Türk kurumların yetkilileri, Ahıska Türkleri, öğrenciler, iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, yaptığı konuşmada, FETÖ'nün Türkiye'nin dostu ülkelere zarar vermemesi için bu tarz etkinliklere devam edeceklerini vurguladı.

Fırat, "Bu fotoğraf sergisinde, kendini eğitim, kültür ve diyalog gibi konuların arkasına saklayan ve daha sonra üzerine gidildiğinde kendi halkına kendi silahlarını kullanarak acımasızca saldırabilen bir yapının ne anlama geldiğini göreceksiniz." dedi.

- "Allah'a şükür çocuklarımız onların okullarında okumadı"

Sergiyi gezen Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov da AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"FETÖ'ye ait okullar ülkemizde faaliyet gösteriyor. Onlar Ahıska Türklerini, maddi durumları elverişli olmadığı için okullarına almadılar. Onlar hep zengin çevreyle ve arkası güçlü olanla iş birliği içinde oldu. Ahıskalıların arkası olmadığı için çocuklarını da okullarına almadılar ama Allah'a şükürler olsun ki çocuklarımız onların okullarında okumadılar."

Ahıskalı Türkleri olarak 15 Temmuz gününde yaşananları unutmayacaklarını vurgulayan Dursunov, "Biz o günden beri aynı tarihlerde evlerimizde Kur'an-ı Kerim okuyarak Türkiye ve Türk halkına dua ediyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Biz her zaman Türkiye ile birlikteyiz. Tek istediğimiz Türkiye devleti güçlü ve kuvvetli olsun." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:26
  1. AA foto muhabirleri
  2. Ahıska Türkleri Derneği Başkanı
  3. Bişkek
  4. FETÖ
  5. Kırgızistan'da
  6. sergi

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