0553 313 94 23

Kırgızistan'da 15 Temmuz etkinliklerle anılacak

Başkent Bişkek'te, FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel filmin gösterimi yapılacak

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
Kırgızistan'da 15 Temmuz etkinliklerle anılacak

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının öncülüğünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te çeşitli anma programları düzenlenecek.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 13-16 Temmuz 'da başkent Bişkek'te "Türkiye'de yaşanan hain darbe girişimini ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tehlikesini Kırgızistan halkına anlatmayı amaçladık." dedi.

Fırat, Bişkek'teki programın, TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" isimli belgesel filmin gösterimiyle bu akşam Ala Too Sineması'nda başlayacağını kaydetti.

Anma etkinliklerinin 15 Temmuz'da büyükelçilik konutunda halkla buluşma ve basın toplantısıyla devam edeceğini ifade eden Fırat, aynı gün Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Abdulkerim Satuk Buğra Han Camii'nde mevlit okutulacağını ve üniversitenin konferans salonunda "The Network" belgesel filminin ikinci kez gösteriminin yapılacağını kaydetti.

Fırat, etkinliklerin 16 Temmuz'da, Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi bünyesindeki Kırgız-Türk Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde, AA foto muhabirlerinin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan serginin düzenlenmesiyle son bulacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:09
  1. 15 Temmuz
  2. Anma programı
  3. Kırgızistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Üniversitesi çevre duyarlılığını “Anadolu” ile gösterdi
    1. Anadolu Üniversitesi çevre..
    2. Quick Sigorta, acenteler ile bir araya..
    3. (Özel) Şehir hastanesi açılıyor,..
    4. Cumhurbaşkanı Akıncı'dan..
    5. Elektrik direğine çarpmasa dereye..
    6. FETÖ'nün ABD'deki spor şebekesi: Enes..
    7. Devrilen Tır’da ölen 3 kişinin..
    8. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    9. Fırtına, kaymakamlık çatısını yerinden..
    10. (Düzeltme) AK Parti Meclis Üyesi Osman..
    11. Sosyal medya neden çöküyor
    12. Konak’ta atık ilaçlar için örnek..
    13. Facebook'a 5 milyar dolar ceza
    14. Trabzonspor’da 7 oyuncu özel çalıştı
    15. Kartal gözler ormanlara sahip çıkıyor
    16. Midilli seferlerinde 3 günlük tatil..
    17. Salihli potada Manisa şampiyonu,..
    18. Ambalaj tasarımı yarışmasında kazanan..
    19. Erdoğan'ın Çin ziyareti engelleri..
    20. Patlayan cep telefonu otomobili yaktı
    21. 5 bin 170 şişe kaçak ve sahte alkollü..
    22. "FETÖ'ye karşı en büyük şansımız..
    23. (Özel) 113 yıllık kömür yükleme..
    24. Tüm Türkiye'nin gözü orada! Boyları 5..
    25. Diyarbakır’da 3 tekerlekli..
    26. SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşı..
    27. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15..
    28. SODİGEM, FETÖ’nün dijital dünya ve..
    29. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    30. Fatih Erbakan'dan İstanbul seçimi yorumu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum