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Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat:- "Türk büyükelçilerine deniliyor ki (FETÖ'nün) bu okullarıyla ilgili konuşmayın. Konuşacağız. Bu işin şakası yok. Bu okullarda eğitimin sonu belli. Bunların var olduğu ülkelerde bu pisliği görmezden gelmek çözüm değil"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:06
Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği konutundaki programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'deki ve dünyadaki yapılanmasını anlatan The Network isimli belgesel gösterildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, burada yaptığı konuşmada, "Türk büyükelçilerine deniliyor ki (FETÖ'nün) bu okullarıyla ilgili konuşmayın. Konuşacağız. Bu işin şakası yok. Bu okullarda eğitimin sonu belli. Bunların var olduğu ülkelerde bu pisliği görmezden gelmek çözüm değil. Bu mesajı dünyanın her yerine vermek istiyoruz ve veriyoruz." dedi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) düzenlenen programda da KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, "FETÖ hainleri çok aşağılık varlıklar olarak tarihe geçti. Onların dünyada bir yeri yoktur ama Allah biliyor, ahirette de bir yerleri yoktur." ifadesini kullandı.

Balcı, Türk milletinin tarih boyunca hep dış düşmanlarla sınandığını belirterek, "Bu sınamada biz kimin dost, kimin düşman olduğunu biliyorduk fakat 15 Temmuz meselesine geldiğimizde gördük ki düşman yeni bir formata geçmiş. Bu en zalim, acımazsız, nankör ve merhametsiz düşman. Bu düşmanın adı FETÖ küresel ihanet örgütüdür." dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de "Türkler, aklı, bilimi ve cesaretiyle memleketini korudu. Bana göre 15 Temmuz, Kurtuluş Mücadelesi ile aynı önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında 15 Temmuz şehitleri için Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Abdulkerim Satuk Buğra Han Camisi'nde mevlit okutuldu.

KTMÜ'nün ulusal yayın yapan radyosu Manas FM de 15 Temmuz dolayısıyla yayın akışında bugüne özel programlara yer verdi.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:06
  1. 15 Temmuz
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