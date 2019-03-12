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Kırgızistan'a uluslararası yatırım düşüş eğiliminde

Ülkede, doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl yüzde 7,2 azalarak 569 milyon dolara geriledi

12 Mart 2019 Salı 11:29
Kırgızistan'a uluslararası yatırım düşüş eğiliminde

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, uluslararası doğrudan yatırım girişi geçen yıl 569 milyon dolara indi.

Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, Kırgızistan'da, doğrudan yabancı yatırım miktarı geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 7,2 düşerek 569 milyon 800 bin dolar oldu.

Doğrudan yatırım miktarının yüzde 88'i yeraltı kaynaklarının işletilmesi, madencilik, üretim endüstrisi, finansal aracılık ve sigorta, haberleşme ve iletişime, yüzde 12'si de diğer sektörlere aktarıldı.

Yatırımların yüzde 43,1'ini Çin, yüzde 7,3'ünü Hollanda, yüzde 4,9'unu İngiltere, yüzde 3,6'sını Türkiye, yüzde 3,4'ünü de İsviçre yaptı.

Bu arada, Rusya'nın Kırgızistan'a yatırımı geçen yıl yüzde 24,9 arttı.

Öte yandan, Kırgızistan'dan sermaye çıkışı, geçen yıl 2017'ye göre yüzde 27,7 azalarak 523 milyon 200 bin dolara geriledi.



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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:29
  1. Kırgızistan
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