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Kırgızistan Yüksek Mahkemesinden FETÖ'nün talebine ret

Yüksek Mahkeme, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki varlıklarının, Türkiye Cumhuriyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verdi- Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat:- "FETÖ, yurt dışında ilk defa kesin bir mahkeme kararıyla dava kaybetti"

28 Şubat 2019 Perşembe 13:47
Kırgızistan Yüksek Mahkemesinden FETÖ'nün talebine ret

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Türkiye'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki varlıklarının, Türkiye Cumhuriyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şube ve mülkleri, darbe girişiminin hemen ardından Emin Kızılkaya isimli Türk vatandaşının üzerine geçirildi. TMSF avukatlarının 2016 yılında Bişkek Şehir Mahkemesine yaptıkları itiraz, mahkemece yerinde görüldü. Bişkek Şehir Mahkemesinin 14 Aralık 2018'de yürürlüğe giren kararıyla, NT Kitap ve Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şubesi "OsOO Kaynak" işletmesinin yeniden kayıttan geçirilmesine dair Adalet Bakanlığının 30 Eylül 2016 tarihli ve 2664 sayılı emri geçersiz sayıldı.

"OsOO Kaynak" işletmesinin hisselerinin tamamını üzerine geçiren Emin Kızılkaya, Kırgızistan Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusu yaptı.

Başvuruyu bugün görüşen Yüksek Mahkeme, Kızılkaya'nın itirazını reddetti.

- "FETÖ, yurt dışında ilk defa kesin bir mahkeme kararıyla dava kaybetti"

Davayı yakından takip eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, davanın iki yıldır sürdüğünü belirterek, "FETÖ, yurt dışında ilk defa kesin bir mahkeme kararıyla dava kaybetti." dedi.

Mahkeme kararının, Türkiye'nin lehine olduğunu vurgulayan Fırat, kararla FETÖ mensuplarının, NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şubesinin hisselerini geçersiz bir vekaletnameyle hileli şekilde bir FETÖ üyesinin adına kaydettiklerinin ortaya konulduğunu söyledi.

Kayyum yönetiminde bulunan NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin avukatı Nurşat Kasımov da hukuk mücadelesini kazandıklarını ve mahkeme kararıyla NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin, Kırgızistan'daki varlıklarının TMSF'ye devredildiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:47
  1. Bişkek
  2. FETÖ
  3. karar
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  5. temyiz
  6. Yüksek Mahkeme

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