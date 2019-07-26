Kırgızistan ve Tacikistan "sınır sorununa" çözüm arayışında

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Tacikistan ile sınırında çözülemeyen bir sorun bulunmadığını belirterek, "Sınırlarımızı barış, dostluk ve iyi komşuluk kapısı yapmak istiyoruz." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan sınırları içinde kalan ama Tacikistan'a ait Voruh köyünün, Kırgız köyleriyle tartışmalı sınır hatların belirlenerek netleştirilmesi için çözüm arayışına başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ceenbekov, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken Bölgesi'ne bağlı Ak Say köyündeki vatandaşlarla bir araya geldi.

- "Sınır tamamen kontrolümüz altında olacak"

Ceenbekov'un yerel halkla görüşmesinde, ülkenin sınır hattında yaşayanların sosyal, ekonomik, sağlık, eğitim ve güvenlik sorunlarının belli sürede çözüleceği sözü verdi.

Sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğinin ve devletin çıkarlarının daima ön planda olacağını vurgulayan Ceenbekov, üç gün önce bu bölgede yaşanan gerginliğe ilişkin, "Bugün, Tacik tarafıyla alınan önlemler sayesinde bölgede durum istikrara kavuştu. Bölgeye ilave polis ve asker sevkiyatı yaptık, sınırdaki durumu yakından izlemek için devriye çalışmalarına başladık. Sınır tamamen kontrolümüz altında olacak." ifadelerini kullandı.

- Kırgız Tacik liderler, ilk kez tartışmalı sınır hattında

Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, iki ülke arasında "tartışmalı sınır bölgesi" olarak bilinen, Batken ilçesine bağlı Ak Say köyüyle Tacikistan'ın İsfara şehrindeki Voruh köyünde yaşayanlarla buluştu.

Yerel halkla yapılan görüşmede, iki lider, halklar arasında bir asırlık dostluğun sürdürülmesi için barış ve uyumun önemine işaret ederek, tarafların sınırdaki mevcut tüm zorlukları ortadan kaldırmak için önlemler almaya istekli ve kararlı olduklarına dikkati çekti.

- "Tüm çözülmemiş sorunları birlikte çözmek niyetindeyiz"

Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın Tacikistan ile kardeşlik ilişkilerine değer verdiğini belirterek, "Sınırlarımızdaki halklarımızın yaşam koşullarını çok iyi biliyoruz. Yerel halkın sorun yaşamaması için tüm çözülmemiş sorunları birlikte çözmek niyetindeyiz. Çözülemeyen sorun yoktur. Sınırlarımızı barış, dostluk ve iyi komşuluk kapısı yapmak istiyoruz." ifadeleri kullandı.



Rahman ile Ceenbekov, kendilerine eşlik eden yetkililer ve kabine üyeleriyle toplantı yapmak üzere Tacikistan'ın İsfara şehrine hareket etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinin açıklamasında, iki liderin "sınır" konulu toplantısının Kırgızistan'ın Çolpon Ata şehrinde 27 Temmuz'da devam edeceği duyuruldu.

- Sınır sorunu

Başkent Bişkek'ten 750 kilometre uzaklıktaki bölgede iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, 2012'den bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.