0553 313 94 23

Kırgızistan ve Tacikistan liderleri "sınır"da görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ilk kez iki ülke sınır bölgesinde sınır güvenliğini görüşmek üzere bir araya geldi- Ceenbekov:- "Ortak çabalarla sınırlarımızı barış ve refah kapısına dönüştüreceğimize inanıyoruz"

26 Temmuz 2019 Cuma 14:40
Kırgızistan ve Tacikistan liderleri "sınır"da görüştü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ilk kez sınır bölgesinde görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, iki ülke arasındaki "sınır sorununa" çözüm arayışı için Tacikistan'ın İsfara şehrinde bir araya geldi.

Sıcak karşılanan Ceenbekov, Rahman ile görüşmesinde, "Sınır konularını çözüme kavuşturmak için müzakere sürecine ivme kazandırmayı öneriyoruz. Ortak çabalarla sınırlarımızı barış ve refah kapısına dönüştüreceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Ceenbekov, görüşme için Rahman'a teşekkür ederek, sınır sorununa çözüm arayışında başlayan siyasi diyalogdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, üç gün önce ortak sınır hattında yaşanan ve iki ülke vatandaşları arasında yaşanan gerginliğe benzer olayların bir daha olmaması için ortaklaşa somut önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

İki liderin "sınır" konulu toplantısının Kırgızistan'ın kuzeyindeki tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde 27 Temmuz'da devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

- Sınır sorunu

Başkent Bişkek'e 750 kilometre uzaklıktaki bölgede iki toplum arasında sıklıkla arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik yaşanıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belliyken, 2012'den bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:40
  1. İsfara Şehri
  2. Kırgızistan
  3. sınır sorunu
  4. Soorobay Ceenbekov
  5. Tacikistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
    1. Yeni İtfaiye Merkezi inşaatı hızla..
    2. Aydın’da trafik kazası; 3 yaralı
    3. Ukraynalı animatör Müslüman oldu
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    5. Bartın Üniversitesi 10 ayda 39 ton..
    6. Mersin'de korkutan orman yangını
    7. ECB anketinde enflasyon ve işsizlik..
    8. Akdeniz'de 7 ayda 686 düzensiz göçmen..
    9. Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
    10. Türkiye Diyanet Vakfından Suriye'de..
    11. "Çoklu organ tutulumlu mide kanseri"..
    12. Silah ticareti yapan 48 şahıs yakalandı
    13. Fındık taban fiyatının belirlenmesi
    14. Diyarbakır’da makas atan yolcu..
    15. Otomobil ve hafriyat kamyonu çarpıştı:..
    16. AK Parti’li yöneticiler, Mardin’e..
    17. DÜZELTME
    18. Bunları yapmadan sakın tatile çıkmayın!
    19. Düzce’de selin meydana getirdiği hasar..
    20. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    21. Erbil saldırsının azmettiricisi..
    22. Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit..
    23. TBMM Başkanı Şentop yasama yılını..
    24. Erbil saldırısının azmettiricisi MİT..
    25. Migren Türkiye’nin başını ağrıtıyor
    26. Tavşanlı’da kaçak tütün operasyonu
    27. Sinop'ta 1500 yıllık kilise..
    28. Yine pat pat kazası 1 yaralı
    29. Kırklareli'nde 18 kaçak göçmen yakalandı
    30. PKK'nın sözde üst düzey..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi