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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden sözlü tarih projesi

20 Haziran 2019 Perşembe 18:52
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden sözlü tarih projesi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezince "Zaman, İnsanlar ve Olaylar" adlı sözlü tarih projesi hayata geçirildi.

Merkez tarafından üniversitenin Edebiyat Fakültesi ve yayın organı Medya Manas ile hayata geçirilen, Sovyetler Birliği döneminde çocuk olan kişiler, ülkenin bağımsız sürecini hatırlayan devlet adamları ve halk yazarlarının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı gazilerinin de yer aldığı 25 kişiyle gerçekleştirilen sözlü tarih görüşmeleri tanıtıldı.

Rektör ve Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Sabahatin Balcı'nın himayesinde, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Layli Ükübayeva'nın yönetiminde hazırlanan projenin Rektörlükteki Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtımına, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, projede yer alan yazarlar, önderler, gazilerin yanı sıra üniversite yönetimi, akademisyenler katıldı.

İmanaliyev, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin kurulduğundan bu yana birçok önemli projeye imza attığına dikkati çekerek, "Sözlü tarih çalışma projesi, ülkenin kaderinde rolü olan insanların fikirlerini, düşüncelerini ve tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli katkıda bulunacak." dedi.

Her insanın birer kitap ve tarih olduğunu söyleyen İmanaliyev, "Ülkemizde tarih kitapları yazılıyor ancak önemli şahsiyetlerin görüntülü ifadeleri pek alınmıyor. Bu da ileride üzüntü yaratacak. İleride pişman olmamak için emekçi şahsiyetlerin sözlü anlatımlarını kayda almamız gerekiyor. Manas Üniversitesinin televizyon ve radyo stüdyoları var. Üniversite bundan çok iyi yararlanıyor." diye konuştu.

İmanaliyev, bakanlık adına projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu projeden çok memnunuz. Halkımıza büyük faydası dokunacak ve halkımız da memnun olacaktır. Bu bizim için gereklidir. Gelecek nesiller için gereklidir." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Balcı ise projesinin sadece Kırgızistan için değil tüm Orta Asya ülkeleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Her bir adamın kaderi milletin tarihi ile bağlantılıdır" diyen Kırgızistan'ın halk kahramanı 83 yaşındaki Kırgız Drama Yazarı Beksultan Jakiyev de projenin yayılması ve devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Jakiyev, yakın temas halinde oldukları üniversiteye nesillere verdiği kaliteli eğitim ve terbiyeden ötürü teşekkür etti.

Programda, katılımcılara röportajların yer aldığı CD'ler hediye edildi ve görüntülerin bir bölümü izlettirildi.

Projenin Koordinatörü ve Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cengiz Buyar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle Sovyetler Birliği döneminde ve o dönemden bugüne kadar Kırgızistan'ın sosyal, kültürel ve siyasi tarihine fikirleri ve düşünceleriyle etki edenleri ortaya koyabilmeyi ve gelecek nesillere aktarabilmeyi amaçladıklarını belirtti.

İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle sözlü tarih projelerinin önem kazandığına işaret eden Buyar, "Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak böyle bir projeye ilk kez imza atıyoruz. Bu proje Kırgızistan'da büyük ilgi gördü. Projeyi ülke geneline yayacağız. Ülke tarihini etkileyen kişileri de dahil edeceğiz. Böylece, Kırgızistan tarihinde rol oynayan insanların düşüncelerini, fikirlerini ve tecrübelerini kayda geçirmiş olacağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:52
  1. KTMÜ
  2. sözlü tarih projesi
  3. Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

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