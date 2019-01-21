Kırgızistan-Türkiye ilişkileri Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı kabul etti

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ile Türkiye parlamentolarının, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi. Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un Türk milletvekilleri ile Kırgızistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında alınan kararların uygulamasını değerlendirdiği belirtildi. Açıklamada, Ceenbekov'un, parlamentoların ve milletvekillerinin iki ülke ilişkilerinin ve ikili stratejik iş birliğinin gelişmesine katkı sağladığına dikkati çektiği aktarıldı. Geçen eylül ayı başında başkent Bişkek'te, Ceenbekov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında, Kırgızistan'ın Maarif Vakfı ile işbirliği konusu ele alınmıştı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.