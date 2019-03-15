Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki gerginlik

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan hükümeti, Tacikistan ile sınır hattındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle önceki gün başlayan gerilimin üzerine ulaşıma kapatılan tek kara yolunu kullanamayan yerel halkın mağdur olmaması için indirimli uçak seferleri başlatıldığını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batken bölgesindeki Kırgız-Tacik devlet sınırındaki mevcut durumla bağlantılı olarak, Batken-Isfana-Batken yönünde seferlerin başlatılmasına karar verildiği, vatandaşların yarın öğleden itibaren indirimli fiyatlarla ulaşım hizmetlerinden yararlanabileceği belirtildi.

Bölgede önceki gün taşlı ve sopalı kavga çıkmış, Ak Say ve Kök Taş köylerinde yaşayan çocuk ve kadınlar tahliye edilmişti.

- Batken Bölgesi

Kırgızistan'ın güney batısındaki Batken Bölgesi, 525 bin nüfus, 3 şehir ve 189 köyden oluşuyor. Bölgenin tam ortasında, komşu ülke Tacikistan'ın Sogdiy Bölgesi İsfara ilçesine bağlı Voruh adlı yerleşim birimi yer alıyor.

Bölgede yaşayan Kırgızlar, Batken Bölgesi'nin idari merkez şehri Batken'in yanı sıra İsfana ve Sülüktü kentlerine gidebilmek için dağın çevrelediği yaklaşık 40 bin nüfuslu Voruh yerleşim birimi üzerinden geçen tek kara yolunu kullanmak zorunda kalıyor.

Kırgızistan hükümeti, Voruh Tacik yerleşim biriminden geçen kara yolunu kullanan vatandaşlarının mağdur olmaması için 2014 yılında kendi toprakları içinde 25 kilometre uzunluğunda yol yapım çalışmalarına başlamıştı.

Ancak, Voruh'ta yaşayan Tacikler, yol yapımında kullanılan iş makinelerine taşlarla saldırarak yol yapımını engellemeye çalışıyor.

Yol yapımını bir türlü tamamlayamayan Kırgız hükümeti, Kırgız halkının tepkisine neden oluyor.

İki ülke bağımsızlıklarına kavuştuğu tarihten bu yana, iki halkın yoğun yaşadığı bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkması üzerine tek kara yolunu sıklıkla ulaşıma kapatıyor.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 970 kilometrelik sınırdan sadece 503 kilometresi belli iken 2012 yılından bu yana süren sınır belirleme çalışmalarında sadece 47 kilometre üzerinde uzlaşıldı.