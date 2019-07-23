0553 313 94 23

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 30 yaralı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:07
Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 30 yaralı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.


Kırgızistan topraklarında bulunan ancak Tacikistan’a bağlı olan Vorukh köyüne bayrak dikmek istemesine Kırgızistan’ın Ak-Sai köyü sakinleri karşı çıktı. Vorukh köyü halkının bu kararı Ak-Sai köylülerini kızdırdı ve taraflar birbirine önce taş attı, ardından köylüler arasında silahlı çatışma çıktı.


Çatışmada Kırgızistan tarafından aralarında polis ve sınır muhafızlarının da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Tacikistan tarafında ise 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaşanan olayın ardından Ak-Sai köyünün 315 sakini Batken şehrine gönderildi.


Sınır Muhafız hizmetinin açıklamasına göre, bölgede durum ciddiyetini korurken her iki taraftan da askeri ve diplomatik yetkilileri sınırda bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
    1. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    2. İşçiler neye uğradığına şaşırdı!..
    3. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    4. İngiltere, Mali'ye asker gönderiyor
    5. Günün ilk yarısında şehir..
    6. Çin'den ABD'ye "Hong Kong'dan kara..
    7. Borsada günün ilk yarısı (2)
    8. Borsada günün ilk yarısı (1)
    9. Gazze’de kanalizasyon suları Akdeniz’i..
    10. Puslu buldu, jandarma yakaladı
    11. Mektebim Okulları'ndan tüm..
    12. GÜNCELLEME - Elazığ merkezli silah..
    13. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
    14. Ön kuluçka programı başladı
    15. Orman yangınlarına yerli koruma
    16. İnderesi Tabiat Parkının ilk etabı..
    17. GAÜN tercihin gözdesi
    18. Başkan Dağdelen: “Vatandaşlarımızın..
    19. Cenk Koray kabri başında anıldı
    20. Ateşlenen çocuğunuz için panik yapmayın
    21. Binali Yıldırım: "ABD ile inişli..
    22. Libyalı hasta obezite cerrahisiyle..
    23. İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve..
    24. "KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    25. Jotun boya Van’da tanıtıldı
    26. Başkan Öz’den 23 Temmuz mesajı
    27. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    28. Alparslan Kuytul hakkında yeni dava
    29. Piyasalarda gün ortası
    30. Otomobilin bagajından yılan çıktı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar