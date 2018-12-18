Kırgızistan-Özbekistan sınır tespit çalışmaları

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, komşu ülkelerle bölgeler arası ilişkilerin güçlendirilmesinin dış politikada öncelikleri olduğunu belirterek, "Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki üst düzey güven ilişkileri, her alanda iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır." dedi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri tarafından sınırların tespiti ve sınır bölgelerindeki meseleleri çözmek amacıyla oluşturulan ortak çalışma grubunun, Kırgızistan'ın Oş kentinde bir araya geldiği belirtildi.

"Sınır Bölge Yöneticiler Konseyi 2'nci Toplantısı"na, Başbakan Abılgaziyev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, iki ülkenin ilgili bakanlarıyla sınır bölgelerinin yöneticileri ve yerel yönetimlerin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, bölgeler arası iş birliği, ticaretin genişletilmesi, ekonomik ve yatırım iş birliği, kültürel ve insani bağların derinleştirilmesi, devlet sınırının belirlenmesi için şartların iyileştirilmesi ve ikili iş birliği meseleleriyle bir dizi anlaşmanın uygulanması masaya yatırıldı.

Muhammedkalıy Abılgaziyev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, komşu ülkelerle bölgeler arası ilişkilerin güçlendirilmesinin dış politikada öncelikleri olduğunu belirterek, "Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki üst düzey güven ilişkileri, her alanda iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır." diye konuştu.

Özbek Başbakan Aripov da "Özbekistan olarak, Kırgızistan ile karşılıklı etkileşim ve iş birliğinin gelişmesine olan bağlılığımızı önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Abdulla Aripov, son bir yılda düzenli üst düzey görüşmelerin iki ülke arasında bir çok konuda tarihi kararın alınmasına vesile olduğunu belirtti.

Kırgızistan ile Özbekistan arasında 5 Eylül 2017'de imzalanan ortak sınır anlaşması, ortak sınırın taraflar arasında uzlaşma sağlanan 1170 kilometreye yakın kısmını belirlerken, kalan 36 tartışmalı bölge veya 217 kilometrelik sınırın belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

