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Kırgızistan ile Rusya arasında iş sözleşmesi imzalandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov:- "Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası 8. Forumu'nda Rus şirketlerle 6,5 milyar doların üzerinde yatırım ve ihracat sözleşmesi imzalandı"- Rusya Devlet Başkanı Vladimr Putin:- "Rus iş çevrelerinin, Kırgızistan'daki yatırım olanaklarını değerlendirilmesini istiyorum"

28 Mart 2019 Perşembe 17:56
Kırgızistan ile Rusya arasında iş sözleşmesi imzalandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası 8. Forumu'nda Rus şirketlerle 6,5 milyar doların üzerinde yatırım ve ihracat sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Ceenbekov, resmi ziyaret için Kırgızistan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün başkent Bişkek'te 700'den fazla Kırgız ve Rus iş çevrelerin temsilcilerinin katılımıyla başlayan Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası 8. Forumu kapanış törenine katıldı.

Ceenbekov, bugün düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, Putin’in Kırgızistan’a ziyaretini, "Bugünlerin en önemli olayı" olarak nitelendirerek, "Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası 8. Forumu'nda Rus şirketlerle 6,5 milyar doların üzerinde yatırım ve ihracat sözleşmesi imzalandı." dedi.

Rus iş çevrelerini Kırgızistan'a yatırım yapmaya çağıran Ceenbekov, "Tüm sektörlerimiz yabancı yatırımcılara açıktır. Kırgızistan'ın yeni bir endüstri türüne, ileri teknoloji ve çevre dostu teknolojilere ihtiyacı var. Yatırımcılara tarım ve sanayide vergi kolaylıklarımız mevcut. BDT ülkeleri arasında en ucuz elektrik tarifelerine, yetenekli bir iş gücüne ve esnek bir eğitim sistemine sahibiz." diye konuştu.

Forumun, iki ülkenin bölgesel işbirliğine önemli katkı yapacağını düşündüğünü dile getiren Ceenbekov, "Son yıllarda ticaret hacmimiz genişledi. Kırgızistan, üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) çerçevesinde aktif işbirliği yürütüyor. Lojistik ve ticaretimiz artıyor. İş adamlarımız 183 milyonluk pazara kavuştu. Bugün Avrasya Ekonomik Birliği'ne entegrasyonumuzun iyi gittiğini güvenle ifade edilebilirim." şeklinde konuştu.

Ceenbekov, Putin'e seslenerek, "Kişisel desteğiniz sayesinde ikili ilişkilerimiz kaliteli düzeye yükseliyor. Siz her zaman Kırgızistan'ın inisiyatiflerini destekliyorsunuz. Kırgızistan, Rusya için her zaman güvenilir, yakın, sadık müttefik ve stratejik bir ortak olarak kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

-"Kırgızistan ekonomisi istikrarlı, yatırım olanakları değerlendirin"

Rusya Devlet Başkanı Putin de Kırgızistan ekonomisinin istikrarlı olarak her yıl büyüme gösterdiğine dikkati çekerek, Rus yatırımcılara seslendi ve "Rus iş çevrelerinin, Kırgızistan'daki yatırım olanaklarını değerlendirilmesini istiyorum." dedi.

Kırgızistan'ın 7 bölgesinin Rusya'nın 71 bölgesi ile iş birliği içinde olduğunu belirten Putin, "Dört yıldan beri, Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde Rusya ile Kırgızistan arasında iş birliği yürütülmektedir. Entegrasyonun avantajları ortadadır. Kırgızistan'ın ekonomisi her yıl yüzde 4 büyüyor. Rusya ile Kırgızistan arasında 2018 yılında ticaret hacmi yüzde 17 arttı. Ticaret hacmimiz 2 milyar dolara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Bişkek'teki temasları çerçevesinde Putin, forumda, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un müzeye dönüşen evini ziyaret ettiğini anımsatarak, "Cengiz Aytmatov Sovyet, Rus ve Kırgız yazarıdır. Evine ziyarette bulundum. Onur duydum." diye konuştu.

Putin, Ceenbekov ile Zafer Meydanı'ndaki Sönmez Ateş Anıtı'na çelenk koyarak Bişkek'teki temaslarını tamamladı.












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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:56
  1. Kırgızistan
  2. Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası 8. Forumu

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