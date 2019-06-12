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Kırgızistan ile Moğolistan arasında iş birliği arayışı

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e resmi ziyaret gerçekleştirdi- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov:- "İki ülke arasında ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine ihtiyaç var"

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:30
Kırgızistan ile Moğolistan arasında iş birliği arayışı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ile Moğolistan arasında ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 14 Haziran'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak ve resmi ziyaretlerde bulunmak için başkent Bişkek'e geldi.

Battulga, Manas Uluslararası Havaalanı'nda Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen resmi karşılama törenin ardından Kırgızistan ve Moğolistan liderleri baş başa görüştü.

Heyetler arası görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, iki ülke arasında ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ceenbekov, Moğolistan'da madencilik endüstrisindeki deneyimini, doğal kaynakların etkin yönetimi ve kullanımının yanı sıra devlet kurumlarının faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi ile ilgili tecrübesine ilgi gösterdiklerini vurguladı.

Ülkelerinin kültürel benzerliğe ve ortak göçebe tarihe sahip olduğunu anımsatan Ceenbekov, iki halkı yakınlaştıracak her türlü bilginin önemli olduğunu, tarih ve arkeoloji alanında birlikte çalışmayı arzuladıklarını kaydetti.

Ceenbekov, Moğolistan'dan Türkiye'nin ev sahipliğinde 2020 yılında yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları'na aktif şekilde katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Battulga da Sovyetler Birliği döneminde Moğollar ile Kırgızlar arasında dostane bağlar bulunduğuna işaret ederek, Kırgızistan ile iş birliğini geliştirmeyi istediklerinin altını çizdi.

İki ülke arasında ticaret hacminin bir milyon doları bile bulmadığını belirten Battulga, taraflar arasındaki iş birliğini geliştirmek için ortak çalışma grubu oluşturulmasını teklif etti.

Moğolistan'da 500 kilometrelik demir yolu hattı inşaatının sürdüğünü ve demir yolunu Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile bağlamayı planladıklarını dile getiren Battulga, demir yolunun Kırgızistan'a Moğolistan toprakları üzerinden büyük doğu pazarına açılma imkanı sağlayacağını kaydetti.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında terörle mücadele, askeri, fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda üç anlaşma ve çeşitli alanlarda 5 memorandum imzalandı.

Battulga, Moğolistan'dan hava yolu ile helal et ürünlerini Orta Asya pazarına ihraç etmek için çalışma içinde olduklarını aktardı.

Kırgız aydınların ve dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un mezarının bulunduğu Ata Beyit Ulusal Anıt Mezarlığı'nı ziyaret eden Battulga, daha sonra Moğolistan'ın Bişkek Büyükelçiliğinin açılış törenine katıldı.


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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:30
  1. Haltmaagiyn Battulga
  2. Kırgızistan
  3. Moğolistan
  4. Sooronbay Ceenbekov

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