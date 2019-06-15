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Kırgızistan ile Hindistan ikili ilişkileri geliştirme yolunda

Kırgızistan Cumhurbaşkani Sooronbay Ceenbekov:- "Kırgızistan ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyoruz"- Hindistan Başbakanı Narendra Modi:- "İlişkimizi stratejik iş birliği seviyesine yükseltmeye karar verdik"

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:09
Kırgızistan ile Hindistan ikili ilişkileri geliştirme yolunda

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgızistan ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesine katılan Hindistan Başbakanı Narendra Modi Bişkek'te resmi temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Ceenbekov ile Modi başbaşa görüştü.

Heyetlerarası görüşmede konuşan Ceenbekov, Kırgızistan ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, "İlişkilerimizi geliştirecek ortak alanlarımız çok. Kırgızistan olarak, Hindistan ile ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. Kültürel ve sosyal alanlarda iş birliği yapmak istiyoruz." dedi.

Ceenbekov, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin geri kalmışlığının siyasi ilişkilerden kaynaklandığını ifade etti.

Kırgızistan'ın Hindistan ile eğitim alanında iş birliğinin mevcudiyetine değinen Ceenbekov, "Kırgızistan'da yaklaşık 9 bin Hindistan uyruklu öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin memleketlerine döndüklerinde ikili iş birliğinin gelişmesine katkı yapacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Ceenbekov, Kırgızistan'a sağlık alanında verdiği teknik yardımdan dolayı Hindistan tarafına teşekkür etti.

- "İlişkimizi stratejik iş birliği seviyesine yükseltmeye karar verdik"

İki ülke arasında alınan kararları "tarihi" olarak nitelendiren Modi, "İlişkimizi stratejik iş birliği seviyesine yükseltmeye karar verdik." dedi.

Modi, Hintli firmaların Kırgız ekonomisine dahil edilmek suretiyle Kırgızistan'a iş çevresinin gelişimine 200 milyon dolarlık kredi olanağını sağlayacaklarını bildirdi.

Görüşmelerin ardından Ceenbekov ile Modi tarafından Kırgızistan ile Hindistan arasında stratejik bir ortaklığın kurulmasına ve iki ülke arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Yol Haritası'nın kabul edilmesine ilişkin ortak deklarasyon ve 9 memorandum imzalandı.

- Ceenbekov, Hintli iş adamlarını yatırım yapmaya davet etti

Modi'nin resmi temasları çerçevesinde Kırgızistan ve Hindistan İş Forumu da düzenlendi.

Forumda konuşan Ceenbekov, Hintli iş adamlarını Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet ederek, "Hindistan ile aramızda özellikle güvenilir bir siyasi ilişki var. Kapılarımız kardeş Hint ortaklarına her zaman açık, onlarla tanışmaktan her zaman mutluluk duyarız. Kırgızistan ve Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için iyi fırsatlarımız var. Hintli yatırımcıları ve fonları yakın iş birliği yapmaya davet ediyorum. Özellikle enerji, dijitalleşme ve bilgi teknolojileri alanı ilginizi çekebilir. Bugün Kırgızistan, iş yapmak için en uygun koşullara sahip bir ülke. Yatırımcıların varlıkları ve özel mülkleri devlet tarafından güvenilir bir şekilde korunmaktadır. Onlar dokunulmazdır. Kırgızistan devleti bunu garanti eder." diye konuştu.

Ceenbekov, Kırgızistan'da ticaret ve hizmet sektöründe Hint sermayeli 400'den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini ve iki ülke arasında ticaret hacmi miktarının 37 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 00:09
  1. Hindistan
  2. İş Forumu
  3. Kırgızistan
  4. resmi temaslar

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