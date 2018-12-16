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Kırgız yazar Aytmatov Almanya'da anıldı

16 Aralık 2018 Pazar 23:34
Kırgız yazar Aytmatov Almanya'da anıldı

KÖLN (AA) - Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yılında Almanya'nın Köln kentinde anıldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen anma programına katılan gazeteci yazar Dr. Irmtraud Gutschke, Aytmatov'u anlattı.

Humboldt Üniversitesinde 1976'da tamamladığı doktorasını "Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde İnsan ve Doğa" üzerine yapan Gutschke, Aytmatov ile bu vesileyle tanıştığını ve ilerleyen zaman içerisinde kendisiyle güçlü bir dostluk bağı kurduklarını söyledi.

Türk dünyasının sevgi, özbenlik, adalet, sorumluluk, vefa gibi ortak değerlerini eserlerinde işleyen Aytmatov'un uluslararası şöhrete sahip olduğunu aktaran Gutschke, "Aytmatov uzak diyarlardan Avrupalılara getirdiği mesajlarla bize kayıplarımızı hatırlatıyor ve unuttuklarımızı keşfettiriyor. Kim köklerini iyi bilirse gelecek için kapsamlı bir görüş sahibidir." dedi.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut ise enstitülerinin aynı zamanda Türkçe konuşulan diğer ülkelerin de temsilcisi olduğunu belirterek “2018 yılı, Cengiz Aytmatov’un 90. doğum ve 10. ölüm yıl dönümüne denk geliyor. Enstitü olarak gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı programla Türk dünyasının ortak değeri olan Aytmatov’u yıl bitmeden anmış olmak bizler için övünç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca, Aytmatov’un "Cemile" isimli eseri ile Gutschke’nin yakın zamanda yayınlanan “Turnaların Vaadi-Aytmatov’un Dünyasına Bir Yolculuk” adlı kitabından pasajlar okundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:34
  1. Cengiz Aytmatov

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