Kırgız ve Rus heyet yangın sonrası ağaçlandırılan alanları inceledi

Adrasan ve Olymposbölgesinde 2014ve 2016 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların ağaçlandırılması ve doğaya tekrar kazandırılması çalışmalarını incelemek için Rusya ve Kırgızistan’dan bir heyet geldi

Orman Genel Müdürlüğü ile Orman Mühendisleri Odasınca koordine edilen , Kırgızistan’da yürütülen FAO/GEF destekli "Sustainable Management of Mountainous Forest and Land Resources under Climate Change Conditions" projesi kapsamında 11 kişilik uzman heyet Türkiye’ye geldi. Kırgızistan Ormancılık heyeti Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Adrasan ve Olympos’da bulunan yanan sahaları ve yangın sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz’dan bilgi aldı.

Orman Mühendisleri Odası Dış İlişkiler Danışmanı İsmail Belen ile OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Uzmanı Nihat Karakaya Mihmandarlığındaki, Kırgızistan Ekosistem Geliştirme Dairesi Uzmanı Tatiana Koblitskaia başkanlığındaki 11 kişilik heyet Olympos’da bulunan Yangın ekibini ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi edindi

Yangınlarda tahrip olan ormanların yapılan başarılı çalışmalarla yeniden doğaya kazandırılmasını yerinde görmek ve incelemek amacıyla Rusya ve Kırgızistan’dan gelen uzman heyete çalışmalar anlatıldı. Hayat ayrıcaYangın Hafıza Noktasını da gezdi.

Ülkelerinde ormancılık alanında uzmanlaşmış 11 kişilik konuk heyete, Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz bilgi verdi. Heyete Orman Eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Belen’de eşlik etti. Konuyla ilgili bilgi veren Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz; “İlçemize kendi ülkelerinde ormancılık alanında uzmanlaşmış Rusya ve Kırgızistan da heyet konuk geldi. Konuk heyet ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından sonra yanan alanların yeniden doğaya nasıl kazandırıldığı konusunda inceleme yaptılar. Bilgi aldılar. Yaptığımız çalışmaları başarılı buldular. Konuk heyete, yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik” dedi.