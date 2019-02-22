Kırgız ve Gagavuzlar’dan Maltepe’nin kreşlerine tam not

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelen Kırgızistan ve Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri heyeti, Maltepe Belediyesi’nin kreşlerini gezdi. Kreşler hakkında bilgi alan heyet, kreşlere tam not verdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve 6 üye belediyenin işbirliğiyle, Kırgızistan ve Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Yeri’nde görev yapan anaokulu müdürleri ve kreş yöneticileri için “Okul Öncesi Eğitim Yöneticileri Uzman Eğitim Programı” düzenlendi. Programın Türkiye ayağına Kırgızistan’dan “Roza Otunbayeva’nın Uluslararası Girişim Vakfı” Genel Müdürü Dogdurkul Kendirbaeva, Oş İli Milli Eltr TV Genel Müdürü Aibek Musaev, At-Başı İlçesi Eğitim Bölümü Başkanı Duishonbek Dootkulov, Issık-Kul İli Eğitim Enstitüsü Metodoloji Bölümü’nden Elmıra Uzakova, Oş Toplum-Pedagoji Üniversitesi Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı Zhypargul Sherbaeva, Narin Devlet Üniversitesi, Pedagoji Anabilim Dalı Başkanı Ilmira Shermatova ve anaokulu müdürleri; Moldova Gagavuz Yeri’nden ise Maltepe Belediyesi’nin kardeş belediyesi Komrat’tan kreş müdürleri katıldı.

Kreşleri Gezdiler

Maltepe Belediyesi Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğü’ne bağlı kreşleri ziyaret eden ve bilgi alan heyet üyeleri, kreşlere tam not verdi. Altayçeşme ve Feyzullah Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’ni gezen ve burada çocuklarla yakından ilgilenen heyet üyeleri, kreşlerin eğitim sistemi hakkında da bilgilendirildi. Kırgız ve Gagavuzya’dan gelen eğitimciler daha sonra, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov anısına Maltepe Belediyesi tarafından açılan parkı gezdi.