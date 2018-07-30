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Kırgız Türkleri Türkiye'de nerede yaşıyor? TSK’da ilk Kırgız subaylar

1979 yılında Afganistan SSCB tarafından işgal edilince, bazı Kırgızlılar Pakistan’a göç etti. Burada dirlik ve düzen kuramayan Kırgızlılar Türkiye’den yardım istedi. Bunun üzerine 1982’de Kenan Evren bin 150 Kırgızı Türkiye’ye getittirdi. Kırgızlılar Van ve Malatya’ya yerleştirildi. Türkiye’ye gelen Kırgızlılar TSK’ya girmenin mutluluğunu yaşadı. Harp Okulundan mezun olan4 Kırgızlı subay Türkiye’nin güvenliği için görev yapacak.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
Kırgız Türkleri Türkiye'de nerede yaşıyor? TSK’da ilk Kırgız subaylar

1979 yılında Afganistan SSCB tarafından işgal edilince, bazı Kırgızlılar Pakistan’a göç etti. Burada dirlik ve düzen kuramayan Kırgızlılar Türkiye’den yardım istedi. Bunun üzerine 1982’de Kenan Evren bin 150 Kırgızı Türkiye’ye getittirdi. Kırgızlılar Van ve Malatya’ya yerleştirildi. Türkiye’ye gelen Kırgızlılar TSK’ya girmenin mutluluğunu yaşadı. Harp Okulundan mezun olan  4 Kırgızlı subay Türkiye’nin güvenliği için görev yapacak.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kırgız Türk'ü olan güvenlik korucularının yaşadığı Ulupamir köyü, Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak TSK'ya katılan ilk subaylarının heyecanını yaşıyor. Teğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu'ndan mezun olan korucu çocukları İbrahim Ulu, Ramazan Erol, Aykut Yiğit ve Manas Sancaktar, Türkiye'nin güvenliği için vatanın farklı bölgelerinde görev yapacak.

Pamir Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemşit Horasan 4 Kırgız Türkün TSK'da görev almasına ilişkin, "Çok mutlu ve gururluyuz. Daha önce köyümüzden yüzlerce korucu, onlarca uzman çavuş ve astsubaylar çıkmıştı. Ancak ilk kez Türk Ordusu'na subay olarak hizmet edecek gençler gönderiyoruz. Köyümüzün 2 bin 500 nüfusu var. Yaklaşık 200 güvenlik korucusuna sahibiz. Her ailede mutlaka en az bir güvenlik korucusu bulunuyor. Genç teğmenlerimiz İbrahim Ulu ve Ramazan Erol'un babası güvenlik korucusu olarak emekli oldu. Aykut Yiğit ve Manas Sancaktar'ın ailelerinde de bir çok korucu bulunuyor. Biz vatanımız için canını vermeye hazır insanlarız. Şimdi artık orduda komutanlarımız da olacak" diyerek mutluluğunu paylaştı.

KIRGIZ TÜRKLERİ NE ZAMAN TÜRKİYE’YE YERLEŞTİ?

SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği), 1979'da Afganistan'ı işgal edince, Pamir Yaylası'nda yaşayan Kırgız nüfusunun bir kısmı Afganistan'ı terk ederek Pakistan'a iltica etti. Ancak Pakistan'da yaşayamayan Kırgızlar, Türkiye Büyükelçiliği'ne başvurarak yardım istedi. 1982'de Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in izniyle Pamirli 1.150 Kırgız uçaklarla Türkiye'ye getirildi. Önce Malatya'daki Afet Evleri ile Van'ın Karagündüz köyüne yerleştirildiler. 1987'de ise Turgut Özal'ın talimatı ile bir miktar ücret karşılığı devletin yaptığı altı ahır, üstü ev olan iki katlı evlere yerleştiler. Kendi istekleri ile köyün adını Ulupamir yaptılar. 1990'dan beri koruculuk yapan Ulupamir'e ilk PKK saldırısı 1992'de düzenlendi. O tarihten beri teröristlerin saldırılarına karşı bölgeyi korumaya devam ediyorlar.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:58
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  6. Pamir Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemşit Horasan

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