Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencileri, “Macbeth”i sahneledi

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin yurt dışındaki ilk ve tek Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencileri, İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in eseri Macbeth'i orijinal dilinde sergiledi.

Kırgız öğrencilerin, Anadolu Kız Meslek Lisesi İngilizce öğretmeni Selda Toplu'nun rehberliğinde İngilizce sergiledikleri performans ve giydikleri kostümler büyük ilgi gördü.

Oyunu, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasilika Fırat, Din ve Eğitim Müşavirleri, TÖMER Müdürü ve eğitimcileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Anadolu Kız Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Yılmaz, oyunun ardından sahnede yaptığı konuşmada, imkan ve fırsat verildiğinde yeteneklerini son derece başarıyla göstermelerinden dolayı öğrencileri kutladı.

Öğrencilerin başarılı performanslarından dolayı tebrik eden Vasilika Fırat, "O kadar güzel oynadınız ki harika." dedi.

Eğitim Müşaviri Recep Sula da "Kırgız kardeşlerimizin doğuştan sanata ve müziğe olan ilgisi, bilinen bir şey. Bugün bunun güzel örneğini izledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

İngilizce öğretmeni Selda Toplu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü oyun yazarı Shakespeare’in en önemli ve kısa trajedi oyunlarından birini sahneledik. Önemli olan, böyle bir eseri gençlere tanıtmak. Öğrencilerin keyif almaları için biraz Türkçe müzikler ve Kırgızca kelimeler de kullandık. 4 aydır 20 öğrenci ile çalıştık. Oyunumuz çok güzel geçti. Kırgız kızlarımız seyirciyi görünce coştu. Çok gururluyum." ifadelerini kullandı.