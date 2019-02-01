Kırgız tıp çalışanları Türkiye'de eğitim programına katılacak Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Kudret Artikbayev:- "10 kişilik ilk kafile iki haftalık kurs için 10 Şubat'ta Türkiye'ye gönderilecek"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da sağlık sektörü çalışanlarının, Kastamonu Üniversitesi'nde hizmet içi eğitim seminerine ve Özel Anadolu Hastanesi'nde uygulama faaliyetlerine katılacak. Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı Kudret Artikbayev, vakıf çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Artikbayev, Kırgızistan'daki tıp çalışanlarının mesleki deneyim ve iş tecrübesini artırmak amacıyla Kastamonu Üniversitesi ve Özel Anadolu Hastanesi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Türkiye'nin tıp alanındaki tecrübesinin Kırgızistan için önemli olduğuna dikkati çeken Artikbayev, "Kırgızistan'da belirlenen 10 kişilik ilk kafile iki haftalık kurs için 10 Şubat'ta Türkiye'ye gönderilecek." dedi. Artikbayev, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.