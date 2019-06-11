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Kırgız Büyükelçisi Omuraliyev’den Vali Bilmez’e ziyaret

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

11 Haziran 2019 Salı 11:51
Kırgız Büyükelçisi Omuraliyev’den Vali Bilmez’e ziyaret

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.


Sabah saatlerinde beraberindeki heyetle birlikte valiliğe gelen Büyükelçi Omuraliyev’i Vali Bilmez kapıda karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Omuraliyev, daha sonra Vali Bilmez’in makamına geçerek bir süre görüştü.


Vali Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her ülkenin kardeş olduğunu ve aynı kültürü paylaştıklarını ifade etti.


Büyükelçi Omuraliyev ise, kendilerini kabul eden Vali Bilmez’e teşekkür ederek, iki ülkenin tarihte olduğu gibi her zaman acısını ve sevincini paylaşarak ortak paydada buluştuklarını söyledi.


Ziyaret, karşılıklı hediyelerin sunumuyla son buldu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:51
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