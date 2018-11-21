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Kırgız baba-oğul at keserken yakalandı! "Yiyecektik"

Kayseri'de kırsalda bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. At kesen baba-oğul, kendilerini "Atları yiyecektik" diyerek savundu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:54
Kırgız baba-oğul at keserken yakalandı! "Yiyecektik"

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, kırsal bölgede bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. Kestikleri atları, halı yıkama arabası ile şehir merkezine götürdüğü tespit edilen baba-oğulun, kesilen atları satıp satmadıkları araştırılıyor.

Keserken yakalandılar

Kayseri'nin İncesu İlçesi Dokuzpınar ile Hanyeri köyleri ve Hacılar'ın Hörmetçi ile Karpuzseki arasında bir mevkinde Kırgızistan uyruklu oldukları iddia edilen baba-oğul, kırsal bir bölgede kiraladıkları evde at kestikleri görüntülendi. Bir çoban, tesadüfen atların kesildiğini görünce durumu köylülere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, baba-oğulu at keserken yakaladı. Baba-oğul, savunmasında kestikleri atları satmadıklarını ve kendilerinin yediği söyledi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 23:54
  1. Kayseri
  2. İncesu
  3. at kesimi

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