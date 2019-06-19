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KIRGARAT-C’den Muhammed Mursi açıklaması

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı MuhammedMursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle ilgili Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık açıklama bulundu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:19
KIRGARAT-C’den Muhammed Mursi açıklaması

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı MuhammedMursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesiyle ilgili Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık açıklama bulundu.


Cemiyet Başkanı Yanık açıklamasında; “İnsanların oylarıyla iktidar olmuş kişilerin şaibeli şekilde iktidardan alınmasını şiddetle kınıyoruz. Onların ölümleri üzerinden dahi prim yapmaya çalışan yönetimi de eleştiriyoruz” dedi.



İnsanlık tarihi açısından yaşananların elzem olduğunu aktaran Yanık, açıklamasında;


“Haber ajanslarını manşetlerinde Mursi’ye 20 dakikadan fazla müdahale edilmediği yönünde iddialar var. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölümünde şaibe olmadığı da ileri sürülüyor. Birçok soru işaretinin olduğu ölümün arkasında ki sır perdesinin kaldırılması toplum nezdinde çok önemlidir. İnsanın temel hak ve ödevlerinin çiğnenmesinin daima karşısında olduğumuzu bildirir, hayatını kaybeden Mısır eski Devlet Başkanı Mursi’ye rahmet dileriz. Yaşanan olayın Uluslararası İnsan Hakları Derneklerince de araştırılarak gerekli sonuca ulaştırılması en büyük temennimizdir.”

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:19
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