Kireç kuyusuna düşen vatandaş ve büyükbaş hayvan kurtarıldı Amasya’da AFAD ekipleri, kireç kuyusuna düşen vatandaşı ve büyükbaş hayvanı kurtardı.

Amasya’da AFAD ekipleri, kireç kuyusuna düşen vatandaşı ve büyükbaş hayvanı kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Boğazköy Fındıklı mevkisinde bir büyükbaş hayvan otladığı sırada kireç kuyusuna düştü. Sahibi olan Engin Dosdoğru, hayvanı kurtarmaya çalışırken kendisi de kireç kuyusuna düşerek mahsur kaldı. Vatandaşların durumu AFAD’a bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler, vatandaşı ve hayvanı kireç kuyusundan kurtardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.