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Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Oltu İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Oltu Belediyesi iş birliği ile çiftçileri üretime teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kuzu oğlak yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 13:51
Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Oltu İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Oltu Belediyesi iş birliği ile çiftçileri üretime teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kuzu oğlak yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışma öncesi besiciler, buzağı ve oğlakları adeta gelin gibi süsleyerek alana getirdiler.


Oltu İlçe Tarım Orman Müdürü Temel Aslan, “Köylülerimizi üretime teşvik etmek amaçlı Oltu Belediyesi ile ortak bir proje ile çiftçilerimizi bal üreticilerimizi yarıştırdık. İlk olmasına rağmen katılımdan hayli memnunuz. Bundan sonraki yıllarda çok daha fazla çiftçimiz bu aktivitelere katılacağına eminim” dedi.


Buzağı yarışmasında Hüseyin Kul’a ait buzağı birinci Recep Değirmencioğlu’na ait buzağı ikinci, Ömer Aslan’a ait buzağı ise üçüncü oldu.


Kuzu Oğlak yarışmasında Necmettin Aydına ait kuzu birinci Ruhi Çalışkana ait kuzu ikinci Nurhan Demir’e ait oğlak üçüncü oldu.


Bal yarışmasında ise Yaşar Kaya birinci, İlminur Akbulut ikinci, Necati Taşçı ise üçüncü oldu.


Yarışmaya katıp dereceye giren yarışmacılardan birincilere bin lira ikincilere yedi yüz elli lira üçüncüye ise beş yüz lira para ödülü verildi. Dereceye giren birincilere Tarım Orman İl Müdürü Osman Akar tarafından ödülleri verilirken diğer çiftçilerde ödüllerini törene katılan protokol mensuplarının elinden aldı.


Yarışmada dereceye giremeyen buzağı ve oğlak sahiplerine teselli ikramiyesi olarak bir çuval yem verildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:51
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