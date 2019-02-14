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Kırcami için olağanüstü meclis

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Kırcami’de tapu tescil işlemlerinin yapılabilmesi için mahalle sınırlarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:51
Kırcami için olağanüstü meclis

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Kırcami’de tapu tescil işlemlerinin yapılabilmesi için mahalle sınırlarında değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Muratpaşa Belediye Meclisi, Kırcami gündemiyle Cumartesi saat 11.00’de toplanacak.


Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 mahalleyi kapsayan Kırcami planlaması içinde Kırcami, Tarım, Güzeloluk, Yeşilova, Zümrütova Mahalleleri’nin tamamı, Çağlayan ve Fener Mahalleleri’nin bir kısmına ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılabilmesi için idari sınırlarda değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi.


Kırcami olarak ifade edilen bölgede mevcut idari sınırların kadastro yollarına göre belirlendiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Ancak bölgeye ilişkin ilk defa imar uygulaması yapılmasıyla, başka bir ifadeyle parselasyon planının kesinleşmesiyle sınırların imar yollarına göre belirlenmesi zorunluluğu doğdu” dedi.


Tapu tescil işlemlerinin mahallerinin idari sınırlarında yapılacak düzenlemeyle birlikte gerçekleştirileceğini belirten Başkan Uysal, “Kırcami için bir dakika bile kaybedecek vaktimiz yok. Bunun için meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık. İlgili kararı oy birliğiyle alıp Kırcami sakinlerinin tapuya kavuşması için çalışıyoruz” dedi.


Diğer yandan Kırcami gündemiyle Cumartesi saat 11.00’de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda toplanacak meclis öncesi bölge mahalle muhtarları da Başkan Uysal’ı ziyaret etti. Ziyarette Muratpaşa Muhtarlar Derneği ve Yeşilova Muhtarı Ahmet Akcan, Zümrütova Muhtarı Şevket Saraç, Tarım Muhtarı Veli Can, Kırcami Muhtarı Enis Gönen, Güzeloluk Muhtarı İzzet Ak, Doğuyaka Muhtarı Kemalettin Uluçay, Fener Muhtarı Mehmet Çakır, Mehmetçik Muhtarı Adnan Çetin ve Topçular Muhtar azası Yücel Balcı yer aldı. Başkan Uysal, meclis gündemi ve Kırcami’de devam eden tapu işlemleriyle ilgili muhtarları bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:51
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