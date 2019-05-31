Kirazlık Merkez Camisi Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı

Tekkeköy Belediyesince yapımı gerçekleştirilen Kirazlık Mahallesi Merkez Camisi, Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı.

Tekkeköy Belediyesince, Samsun-Çarşamba devlet yolu farklı seviyeli kavşak köprüleri ve yol çalışmaları kapsamında yol üzerinde kaldığı için şimdiki yerine taşınan Kirazlık Camisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışına katılan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Togar, Allah’ın evlerini yapabilmeyi, Allah’ın nasip ettiğini belirterek, “Ne mutlu bizlere ki 5 yıl içerisinde böyle güzel bir eserin yükselmesine emek verdik. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

Daha sonra açıklamalarda buluna Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından ise protokol üyelerince caminin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından ise vatandaşlara iftar verildi.

Açılışa ayrıca, Tekkeköy İlçe Müftüsü Hüseyin İmamoğlu, Kirazlık Merkez Cami Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Osman Türk ve vatandaşlar katıldı.