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Kiraz’den belediyeye eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz parti binasında düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesini eleştirerek bazı taleplerde bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:55
Kiraz’den belediyeye eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz parti binasında düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesini eleştirerek bazı taleplerde bulundu.


Kiraz, açıklamasında ilk olarak borç eleştirisi yaparak belediyenin borcunun detaylarını merak ettiklerini söyledi. Kiraz, belediye de işe gitmeden para alana çalışanların olup merak ettiklerini kaydederek,kamuoyunun bu konuda aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Kiraz, "Biz iyi ve doğru olan şeyin yanında olduğumuz ifade ettik.Ama eksik veyanlış yapılan her şeyin de karşısında olacağız. Eksik yapılan hizmetleri her zaman gündeme getireceğizbundan hiç kimse bizi alı koyamayacak. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğa oturur oturmaz bir borçaçıklaması yaptı. Biz borç detaylarının rakamlarını merak ediyoruzçünkü sonrasındadaha önce belediye başkanlığı yapmış olan herkes çıktıbu borcu farklı rakamlarla verdi. Şuanda kafa karışıklığı var. Biz biliyoruz ki resmi borç belediyenin verdiği borç amabunun kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Belediyede yılarcahar vurup harman savurmuşlar. Babalarının çiftliği gibi kullanmışlar. Buradan bir soru daha soruyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesinde bankamatik memurunun sayısı kaç. İşe gitmeden ay sonunda bankamatikten aylığı alankaç personel var. Bunun açıklanması istiyoruz. Bunu açıklasınlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:55
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