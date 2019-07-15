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Kiraz’dan 15 Temmuz mesajı

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:11
Kiraz’dan 15 Temmuz mesajı

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Kiraz mesajında, “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışmayı ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı Milletimiz, Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’ni devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:11
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