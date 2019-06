Kiraz yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

25. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen ‘En İyi Kiraz’ ve ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Gecede ayrıca Türk Sanat Müziği Sanatçısı Selahattin Yalçınkaya yönetimindeki Banazı Kültür ve Sanat Derneği Korusu tarafından gerçekleşen konser programı da yoğun ilgi gördü.

Çırmıktı Ahmet Atılgan Parkında yapılan ödül töreni ve konser programına, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı, Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri, üreticiler, çiftçiler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Yeşilyurt’un dünyaca ünlü dalbastı kirazının tanıtılması ve üreticileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen ‘En İyi Kiraz’ ve ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

’En İyi Kiraz’ yarışmasında birinci 96.00 puanla Orhan Hasçelik, ikinci 93.50 puanla Metin Şalvarcı, üçüncü 90.25 puanla Abdurrahman Uçar, dördüncü 90.00 puanla Mehmet Mesut Torus oldu.

‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ kategorisinde ise birinci 90.50 puanla Ömer Topaloğlu olurken, ikinci 87.50 puanla Sadık Toros, üçüncü ise 82.75 puanla Lütfü Karadeniz oldu. Dereceye giren üreticilere toplam 11 bin 250 TL. para ödülü, çeyrek altın ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediyeler verildi.

‘En İyi Kiraz’ ve ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ yarışmasında dereceye giren üreticileri ve bahçe sahiplerini tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Eşsiz aroması ve tadı ile dünyaya nam salmış ünlü dalbastı kirazımızı daha geniş kesimlere tanıtmak, üreticilerimizi teşvik etmek amacıyla İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenlediğimiz yarışmamızda dereceye giren üreticilerimiz ve bahçe sahiplerini tebrik ederim. Amacımız Yeşilyurt’la özdeşleşmiş ve markalaşmış, kendisine has aroması ve tadıyla dünya lezzetleri arasında yerini alandalbastı kirazımız ile Yeşilyurt’umuzu tüm dünyaya tanıtmaktır. Bunu da 25 yıldır başarıyla sürdürmenin haklı gururunu yaşarken, her yıl farklı etkinliklerle bu tanıtımı daha güçlü bir zeminde hayata geçiriyoruz. Bizler aslında bu tür etkinliklerle toplumsal dayanışmayı, kenetlenmeyi ve birlikteliği ve muhabbeti sağlıyoruz, amacımız sadece tanıtım yapmak değil aynı zamanda bu coşkuyu, bu muhabbeti ve birlikteliği hemşehrilerimizle birlikte yaşamaktır. Her yönüyle dünya markası olan dalbastı kirazımız başta olmak üzere bizlerde bu tür tarımsal ürünlerimizin tanıtılması adına elimizden gelen gayreti ve çabayı göstermekteyiz. Festivale katılan değerli misafirlerimiz bir yandan ikram edilen dalbastı kirazlarının o eşsiz tadına varırken, satın aldıkları kirazlarla ilçe esnafına ekonomik destek sağlamaktadırlar. Ödül törenimiz ve konser etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Festival nedeniyle Yeşilyurt’ta çok güzel birliktelikleri ve güzel bir atmosferin yaşandığını dile getiren Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “ Yaklaşık 10 aydır Yeşilyurt’ta görev yapmaktayım, buranın ünlü dalbastı kirazının tadına baktıktan sonra bir kaz istisnası dışında bugüne kadar hiç kiraz yemediğimi anladım, gerçekten Yeşilyurt’un kirazı çok özel ve üst düzey bir tarımsal ürünümüzdür. Bu eşsiz meyvemizin tanıtılması içinde bu tür festivallerin ayrı bir değeri ve katkısı vardır. Festivalimizin birlik ve beraberliğimize katkı sağlaması her şeyden daha önemlidir“ şeklinde konuştu.

25.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali nedeniyle çok güzel birliktelik ve kaynaşmanın yaşandığını söyleyen AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise,“Böylesine güzel bir festivalin Malatya’mızın ünlü olan kirazının daha da bilinmesi, gelişmesi ve ürün kalitesinin gelişmesine sağlayacağı katkının yanı sıra bahçe düzeninin sağlanması noktasında öncü bir rol oynayacağına inanıyorum. Bu tür festivaller bu tür gelişmeleri ve iyileşmeleri teşvik edecektir. Bundan dolayı festivalimizi gerçekleştiren başta Yeşilyurt Belediyemiz olmak üzere İlçe Kaymakamlığımıza, İstanbul Yeşilyurtlular Derneğimize, Ziraat Odalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu tür güzellikler ilçemizin her yönüyle tanıtılmasına, birliğimize ve beraberliğimize ciddi katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

‘En İyi Kiraz’ ve ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ yarışmasının ödül töreninden sonra gerçekleşen konser programında seslendirilen birbirinden değerli türküler ve şarkılarla unutulmaz bir gece yaşandı. Malatya’nın yerel sanatçılarından Cemal Öztaş, söylediği türkülerle güzel bir müzik ziyafeti sunarken, daha sonra sahne alan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Selahattin Yalçınkaya yönetiminde ki Banazı Kültür ve Sanat Derneği Korosu ise hareketli ve coşkulu eserlerle keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

Banazı Kültür ve Sanat Derneği Korosunda yer alan Yeşilyurt’lu ünlü ses sanatçısı Rahmetli Hakkı Coşkun’un oğlu Abdullah Coşkun’da babasına ait olan ‘Yüksek Eyvanlarda Bülbüller Öter’ ile ‘Erzurum Dağları Kar ile Boran’ adlı türküleri seslendirdi. Güzel sesi ve yorumuyla gönülleri feth eden Abdullah Coşkun, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tek tek tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sanatçı Selahattin Yalçınkaya’ya Malatya kayısısı, dalbastı kirazı, ‘elif-vav’ tablosu ve 44 numaralı Yeşilyurt Belediyespor forması hediye etti.