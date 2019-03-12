0553 313 94 23

Kiraz ve Beydağ’a İZSU’dan 12 yeni kuyu daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı çekenKiraz ve Beydağ ilçelerinde 3.

12 Mart 2019 Salı 10:19
Kiraz ve Beydağ’a İZSU’dan 12 yeni kuyu daha

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı çekenKiraz ve Beydağ ilçelerinde 3.6 milyon liralık yatırımla 12 adet kuyu daha açacak.


Pek çok ilçede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün açtığı sondaj kuyuları ile sorun olmaktan çıktı. 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan ve alt yapı eksikliği fazla olan 9 ilçeye ağırlık verilirken, bu ilçelerden Kiraz’da 13, Beydağ’da ise 7 adet kuyu açıldı. Kiraz’da 11 adet su kuyusunun sondajını sürdüren İZSU,iki ilçe için 12 yeni su kuyusu açmak için yatırım kararı aldı. Bu kuyuların toplam yatırım miktarı ise 3.6 milyon lira oldu.



Bu yıl su vermeye başlayacaklar


İzmir kent merkezine en uzak ilçeler olan Kiraz ve Beydağ’da su ihtiyacı olan bölgeleri tespit eden Büyükşehir Belediyesi, 12 yeni içme suyu kuyusu açmak için ihaleye çıktı. Kiraz’da Umurcalı,Örencik,Emenler,Pınarbaşı,Doğancılar (2) mahallelerinde, Beydağ’da ise Mutaflar,Yukarıaktepe (3),Palamutçuk ve Karaoba mahallerinde içme suyu kuyusu açılacak. Çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak ve kuyular bu yıl içinde hizmet vermeye başlayacak. 12 yeni kuyunun daha devreye girmesi ile İZSU’nun Kiraz’da açtığı kuyu sayısı 19’a, Beydağ’da ise 13’e çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uçak’a nazar değmesin diye üzerlik tüttürdü
    1. Başkan Uçak’a nazar değmesin diye..
    2. Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden..
    3. Tunceli’de bir helikopter zorunlu iniş..
    4. Avukatı "2 yıllık ömrü kaldı tahliye..
    5. Antalya’da mevsimlik işçilerin günlük..
    6. Bakü'ye acil iniş yapan Rus uçağı..
    7. SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin..
    8. Seçimlerin oy pusulaları hazırlandı
    9. Serhat Gülpınar: Bizim için önemli..
    10. Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli..
    11. Boğaziçi Üniversitesinden glokoma..
    12. Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    13. "Öncü Kadınlar" sergisi
    14. Cedi'den Raptors potasına 19 sayı
    15. Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati..
    16. NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal..
    17. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan..
    18. Türk basınındaki medyaya dönüşüm..
    19. Cezaevi firarileri uyuşturucu..
    20. Atay, Efeler Mahallesinde..
    21. Ukrayna askerleri tatbikatta Ruslara..
    22. Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara..
    23. Analig Sutopu müsabakaları tamamlandı
    24. Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan..
    25. Üniversite öğrencilerinin içinde..
    26. Başkan Genç, Çığlık Mahallesinde yaşlı..
    27. Venezuela 100 saatten fazladır..
    28. Diyarbakır’da korkutan yangın
    29. Aksaray’da servis minibüsü ile..
    30. (özel) Kanser olan arkadaşları için..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!