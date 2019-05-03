0553 313 94 23

Kiraz Festivali’nin tarihleri belli oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kiraz Festivali’nin tarihleri belirlendi.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:31
Kiraz Festivali’nin tarihleri belli oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kiraz Festivali’nin tarihleri belirlendi.


Süleymanpaşa Belediye Meclisinin Mayıs Ayı toplantısında aldığı karara göre, 55. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali, 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


55. Kiraz Festivali kapsamında yağlı güreş turnuvası, Kiraz Güzeli Güzellik Yarışması, kiraz üreticileri arasında yapılacak olan En Güzel Kiraz Yarışması ve kompozisyon yarışması gibi etkinliklerin yanı sıra ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin gerçekleştirileceği belirtilirken, festival programının önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:31
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel çocukların "polis" ve "itfaiyeci" olma hayali gerçek oldu
    1. Özel çocukların "polis" ve "itfaiyeci"..
    2. Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Samsun’da..
    3. Kilis’te nüfus tartışması
    4. GÜNCELLEME - Adana'da HES'in yükleme..
    5. Göztepe maçı için geri sayım
    6. Başkan Gök’ten birlik ve beraberlik..
    7. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    8. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi..
    9. TİSK Başkanlığına Özgür Burak Akkol..
    10. Geleneksel el sanatlarının kalbi..
    11. Dünyanın ilk Angry Birds temalı..
    12. Anaokulu öğrencilerinden pilav şenliği
    13. İnönü’de resim ve ebru sergisi
    14. Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali..
    15. Van’da Neşet Ertaş’ı anma programı
    16. İranlı turistin kredi kartını çalan..
    17. Milli Mücadelenin 100. Yılı..
    18. MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur..
    19. "Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de..
    20. Mersin ve Adana’nın nisan ayı..
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler